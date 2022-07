De Oost-Oekraïense stad Sloviansk in de regio Donetsk ligt zwaar onder vuur, nadat de Russen sinds zondag de belangrijkste steden van de naastgelegen regio Luhansk in handen hebben. Dat meldt burgemeester Vadym Lyakh dinsdag op Facebook. Bewoners wordt opgeroepen te vluchten.

Een markt in het centrum van de stad is volgens Lyakh getroffen door bombardementen. Daarbij zouden één dode en zeven gewonden zijn gevallen. Ook is er brand uitgebroken.

Na de Oekraïense steden Severodonetsk en Lysychansk lijkt Sloviansk een volgend doelwit van de Russen te zijn. Doordat Rusland zondag Lysychansk in handen kreeg, kunnen de Russen nu gemakkelijker het Donetsbekken in, waar Sloviansk ligt. Lysychansk was het laatste strategische bolwerk in handen van Oekraïne in Luhansk.

Sinds de verovering van Lysychansk zondag zijn de beschietingen op Sloviansk sterk toegenomen, meldt burgemeester Lyakh. Bij beschietingen van de stad op maandag zouden zeker veertig huizen zijn verwoest.

Sloviansk is samen met Kramatorsk de laatste grote stad in het Donetsbekken die nog in handen is van Oekraïne.