Bij Russische beschietingen van Oekraïense steden in Donetsk zijn zondag veel slachtoffers gevallen, beweren Oekraïense autoriteiten. De burgemeester van Slovyansk spreekt van de zwaarste beschieting van zijn stad in de afgelopen periode.

Volgens burgemeester Vadym Lyakh vielen er zeker zes doden en vijftien gewonden. Op vijftien locaties in de stad brak brand uit. Zeker één kind kwam om het leven. Lyakh verwacht dat het dodental snel zal oplopen.

Ook Kramatorsk was opnieuw het doelwit van beschietingen. Journalisten van persbureau Reuters signaleerden zaterdag al raketinslagen in de stad. Enkele explosieven die niet tot ontploffing kwamen werden gevonden in woonwijken en tussen flatgebouwen.

De journalisten spraken ook met Oekraïense soldaten aan de frontlinie in het Donetsbekken. "De Russen hanteren momenteel de tactiek om alles plat te bombarderen en bewegen daarna pas vooruit", aldus soldaten.

Onduidelijk of Lysychansk is ingenomen

Eerder op de dag werd gemeld dat de Russen de Oekraïense stad Lysychansk onder controle hadden. Zo meldde de Oekraïense militaire gouverneur van Luhansk, Serhiy Gaidai, dat de Russen verder waren opgerukt en hun positie aan het verstevigen waren. In de loop van de dag weersprak Kyiv zijn uitspraken.

Lysychansk was al wekenlang het doelwit van hevige bombardementen. Het is een strategisch gelegen stad. Als de Russen de stad weten in te nemen, kunnen ze verder het Donetsbekken in komen. Recent nam Rusland de naast Lysychansk gelegen stad Severodonetsk in, waar wekenlang zwaar gevochten werd.