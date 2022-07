In de Russische stad Belgorod zijn zondag zeker drie mensen om het leven gekomen en vier mensen gewond geraakt, onder wie een tienjarige jongen. Dat zegt de lokale gouverneur na eerdere berichten over verschillende ontploffingen in de stad. Ook zijn tientallen gebouwen beschadigd.

Belgorod ligt vlak bij de grens met Oekraïne.

Ten minste elf appartementsgebouwen en 39 woningen zijn geraakt. Vijf daarvan zijn volledig verwoest, aldus gouverneur Vjatsjeslav Gladkov van de regio Belgorod.

Oekraïne heeft nog niet gereageerd en het bericht is nog niet onafhankelijk geverifieerd.

Sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne heeft Rusland meerdere keren geklaagd over aanvallen op eigen grondgebied. Naast Belgorod beschuldigen andere Russische regio's - waaronder Koersk en Brjansk - herhaaldelijk de Oekraïners van beschietingen. Kiev geeft meestal geen commentaar op de beschuldigingen.