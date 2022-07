Oekraïne heeft Rusland beschuldigd van het gebruik van fosforbommen bij bombardementen op het Oekraïense Slangeneiland in de Zwarte Zee.

De opperbevelhebber van het Oekraïense leger uitte de beschuldiging op Telegram. Hij liet daarbij ook videobeelden zien. Het gaat volgens hem om Russische straaljagers die vanaf de Krim naar Slangeneiland vliegen en fosforbommen droppen.

Fosforbommen zijn brandstichtende bommen die door een explosie brand verspreiden. Het gebruik van de bommen wordt door sommigen gezien als een oorlogsmisdaad. Anderen stellen dat het in een grijs gebied van het oorlogsrecht valt. Onder bepaalde voorwaarden zou je namelijk wel fosforbommen mogen gebruiken.

Oekraïne heroverde Slangeneiland eerder deze week, stellen de Oekraïense autoriteiten. Rusland heeft een andere lezing. Dat land zegt dat het het eiland verliet als gebaar van goede wil. Oekraïne denkt dat de Russen het eiland gebruikten om radioverkeer te onderscheppen.

Slangeneiland is 660 meter lang en 440 meter breed en heeft een strategische ligging. Daar gelegerde schepen kunnen bijvoorbeeld de toegang tot Oekraïense havens blokkeren. Het Russische leger nam het aan het begin van de oorlog in, maar verliet het donderdag.

Onduidelijkheid over reden vertrek van Russen

Oekraïne zou de Russen met artilleriegeschut van het eiland hebben verdreven. Volgens Kyiv zijn de bombardementen vanuit Rusland nu een duidelijk signaal dat de Russen Slangeneiland niet vrijwillig hebben verlaten.

Moskou ontkent dat nog steeds en stelt dat Rusland is weggegaan zodat Oekraïne graan en andere goederen kan exporteren. Het eiland is moeilijk te verdedigen door een gebrek aan bomen. Volgens experts zagen de Russen geen heil meer in het eiland, omdat alle doelen daar bereikt zouden zijn, en lieten ze Oekraïne het daarom overnemen.

Waarom Rusland het eiland nu dan toch weer bombardeert is onduidelijk.