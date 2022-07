Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met dit keer: Oekraïne heeft de zogeheten borsjtsjoorlog gewonnen van Rusland. Beide landen claimen de rode bietensoep als nationaal gerecht, maar de Verenigde Naties heeft borsjtsj aan Oekraïne toegewezen. En verder is het dodental van de raketaanval op een flat in de regio Odesa opgelopen naar 21.

Een Russische raket trof in de nacht van donderdag op vrijdag een flatgebouw in de Oekraïense plaats Serhiyivka, in de buurt van havenstad Odesa. Zeker 21 mensen kwamen om, waaronder een kind. Tientallen raakten gewond.

De raket was afkomstig van "strategische vliegtuigen boven de Zwarte Zee", zei een woordvoerder van de Oekraïense legerleiding in de regio. Een tweede projectiel raakte een recreatiecentrum.

Van het negen verdiepingen tellende flatgebouw is één sectie volledig verwoest. Van het recreatiecentrum is niets meer over. "We hoorden drie knallen en nu is het centrum er niet meer", zegt een buurtbewoner tegen de BBC.

De Russische president Poetin ontkent dat zijn troepen verantwoordelijk zijn voor de aanval. De Russen bestoken de laatste dagen verschillende steden in Oekraïne met raketten. Daarbij worden ook verschillende burgerdoelen geraakt. Het Kremlin blijft ontkennen dat burgers vanuit de lucht bewust worden aangevallen.

Een Oekraïense vrouw maakt de boel schoon in de buurt van het verwoeste flatgebouw. Een Oekraïense vrouw maakt de boel schoon in de buurt van het verwoeste flatgebouw. Foto: AFP

Volg dit onderwerp Volgen Wil je elke dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Russische troepen nemen olieraffinaderij over in Lysychansk

Russische troepen en milities van pro-Russische separatisten zouden een Oekraïense olieraffinaderij hebben veroverd in de stad Lysychansk. Het Russische persbureau RIA Novosti meldt dat op basis van het Russische ministerie van Defensie. De berichten zijn niet bevestigd door Oekraïne of onafhankelijke waarnemers.

Lysychansk is de laatste grote stad in de oostelijke regio Luhansk die de Russen nog niet hebben veroverd. Er wordt zwaar gevochten.

Gouverneur Serhiy Gaidai van de regio Luhansk zei dat het vanwege Russische beschietingen niet meer mogelijk is om de achtergebleven burgers uit Lysychansk te evacueren.

Topartiesten McCartney en Billie Eilish doen mee aan Oekraïne-concert

Paul McCartney, Billie Eilish en haar broer Finneas doen mee aan een tv-concert om geld in te zamelen voor Oekraïne. Op 3 juli wordt het concert op de Amerikaanse zenders NBC, MSNBC en CNBC uitgezonden.

Eerder sloten Alicia Keys, Jon Batiste, Kristen Bell, Brandi Carlile, Julianne Moore en Sheryl Crow zich al aan bij het project. Het concert duurt een uur en kijkers kunnen geld doneren aan het International Rescue Committee, een organisatie die mensen helpt die zijn getroffen door een humanitaire ramp.

Ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky is betrokken bij het muzikale evenement. In een videoboodschap spreekt hij het publiek toe. NBC News levert beelden en reportages vanuit Oekraïne.

Oekraïne wint strijd van Rusland om rode bietensoep

De Verenigde Naties hebben de groentesoep borsjtsj bestempeld tot bedreigd Oekraïens werelderfgoed. De VN-cultuurorganisatie UNESCO vreest negatieve gevolgen voor de traditie in Oekraïne door de Russische invasie van 24 februari.

De Oekraïense regering in Kyiv verwelkomt het besluit van de UNESCO als overwinning in de "borsjtsjoorlog" met Rusland. De Russen vinden namelijk ook dat de soep van rode bieten een nationaal gerecht is (van Rusland). Moskou is dan ook erg boos op de UNESCO.

"De zege is aan ons", aldus de Oekraïense minister van Cultuur. En volgens hem gaat Oekraïne ook de andere oorlog tegen Rusland winnen. Borsjtsj, ook geschreven als bijvoorbeeld borsjt of borscht, is populair in veel Oost-Europese landen.

Borstsj, de bietensoep waar zoveel om te doen is. Borstsj, de bietensoep waar zoveel om te doen is. Foto: AFP

Nog eens twee Britten aangeklaagd door pro-Russische milities in Oost-Oekraïne

De autoriteiten in de afvallige Oost-Oekraïense regio Donetsk hebben nog eens twee Britse oorlogsvrijwilligers aangeklaagd, nadat twee andere Britten en een Marokkaan eerder voor dezelfde aanklacht de doodstraf kregen opgelegd. Het duo, Dylan Healy en Andrew Hill, vocht volgens aanklagers in de pro-Russische regio als "huurling" aan de kant van Oekraïne, meldt persbureau TASS.

Beide mannen weigeren volgens een bron in de zelfverklaarde Donetsk-republiek mee te werken aan het onderzoek.

Het drietal dat vorige maand ter dood werd veroordeeld is in hoger beroep gegaan. Mochten ze dat verliezen dan kunnen ze nog om gratie vragen. Ze werden gevangengenomen toen ze vochten voor de Oekraïense strijdkrachten. Volgens de Britse regering is de veroordeling een schending van het oorlogsrecht. Het zijn volgens Londen krijgsgevangenen en ze mogen daarom niet ter dood veroordeeld worden.

140 Waarom de spanningen rond dit verdwaalde stukje Rusland oplopen

Scholen in Kyiv gaan in september voor het eerst sinds start oorlog weer open

De scholen in de Oekraïense hoofdstad Kyiv gaan met het begin van het nieuwe schooljaar in september weer open. Sinds de Russische invasie op 24 februari werd er alleen nog maar online lesgegeven in Kyiv. Inmiddels is de zomervakantie begonnen.

"Het belangrijkste voor het nieuwe schooljaar is de veiligheid van de leerlingen en docenten", stelt onderwijsverantwoordelijke Olena Fidanjan. Ze laat weten dat de schuilkelders van de scholen bevoorraad worden met water, medicijnen en andere benodigdheden.

"Aan het begin van het schooljaar zullen alle scholen de noodzakelijke trainingen aan leerlingen en docenten geven over wat te doen als het luchtalarm afgaat", aldus Fidanjan. Ze geeft aan dat de kinderen die nog niet naar Kyiv konden terugkeren op afstand onderwijs kunnen volgen.

In de eerste weken van de oorlog trok het Russische leger op richting Kyiv, maar het heeft zijn pijlen nu gericht op de oostelijke Donetsbekken-regio en heeft zich uit de omgeving van Kyiv teruggetrokken. Honderdduizenden inwoners zijn de afgelopen weken teruggekeerd naar de hoofdstad.