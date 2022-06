Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft Rusland opgedragen om de doodstraf voor twee Britse krijgsgevangenen niet uit te voeren.

De Britten Aiden Aslin en Shaun Pinner hadden zich aangesloten bij de Oekraïense strijdkrachten om te vechten tegen de Russen. Ze werden ter dood veroordeeld door een rechtbank in de pro-Russische "volksrepubliek" Donetsk. Die oordeelde dat de mannen huurmoordenaars waren en zich daarom niet konden beroepen op de Geneefse verdragen, die de behandeling van krijgsgevangenen regelen.

Het Europees Hof doet een beroep op de zogenoemde interimregeling. Rusland moet "alles doen om te voorkomen dat de doodstraf hier wordt uitgevoerd", zegt het hof in een toelichting. Daarnaast moet Rusland de gevangenen goed behandelen en hen toegang geven tot medische zorg.

De Britse regering liet eerder weten geen contact te hebben met Rusland over de situaties van de twee gevangenen. De Britten hebben de Oekraïense regering in Kyiv gevraagd de mannen vrij te krijgen.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens fungeert als rechtbank voor de leden van de Raad van Europa. Rusland werd afgelopen maart uit de Raad gezet vanwege de inval in Oekraïne. Het land was daarvoor al een procedure gestart om uit de organisatie te stappen.

Naast de twee Britten werd ook een Marokkaan ter dood veroordeeld in Donetsk. Omdat Marokko geen lid is van de Raad van Europa, kan het hof zich niet over zijn situatie uitspreken.