De Russische president Vladimir Poetin is nog altijd van plan om vrijwel heel Oekraïne in te nemen, zegt topambtenaar Avril Haines van de Amerikaanse inlichtingendiensten. De Russische troepen zijn echter zodanig uitgeput na ruim vier maanden oorlog, dat het Kremlin op korte termijn slechts "minieme terreinwinst" zal boeken. Mede door de uitputting trokken de Russen zich donderdag terug van het inmiddels bekende Slangeneiland in de Zwarte Zee.

Amerikaanse inlichtingendiensten concluderen dat de oorlog nog "lange tijd" door zal zetten. "Het is een grimmig en treurig vooruitzicht", zei Haines daarover. "De wensen van Poetin sluiten niet aan op wat het leger voor elkaar kan boksen."

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft tijdens de afgelopen G7-top de wens uitgesproken om de oorlog vóór het einde van het jaar te beëindigen. Eerder vertelden Oekraïense onderhandelaars al dat zij eind augustus de vredesbesprekingen willen hervatten.

Militaire experts vertelden in gesprek met NU.nl dat tijdens die gesprekken waarschijnlijk het besluit zal vallen over het mogelijke vervolg van de oorlog. Zij zien zelfs aanknopingspunten voor een mogelijk einde van de oorlog.

Wapenleveringen van Westen zullen verschil niet maken

De uitspraken van Haines impliceren dat de westerse wapenleveringen niet voldoende zijn om de strijd in het voordeel van Oekraïne te beslissen. Zo houden de Amerikaanse inlichtingendiensten ook rekening met een tweede, onwaarschijnlijker scenario. Daarin boekt het Russische offensief in korte tijd enorme successen.

Een derde scenario gaat uit van Oekraïense successen, namelijk het realiseren van een patstelling op de oosterse frontlinie bij Kharkiv en in het zuiden bij Kherson.

Het Kremlin heeft nog tijdens de oorlog in Oekraïne de militaire doelen bijgesteld. Zo beweerde Poetin bij de start van de invasie dat hij Oekraïne wilde "demilitariseren" en "denazificeren". Eind maart beschouwde hij de eerste invasiefase voltooid, maar het werd niet duidelijk welk militaire doel volgens Poetin was behaald. Sindsdien focust het Russische leger zich op het innemen van Oost-Oekraïne.

De Amerikanen vermoeden dat het Rusland zeker "enkele jaren" zal kosten om het leger weer op oorlogskracht te krijgen. "In die tijd zal het Kremlin afhankelijker zijn van cyberaanvallen, de energie-export en status als nucleaire grootmacht", besluit Haines.

Russen verlaten Slangeneiland

Rusland trok zich, waarschijnlijk mede door de uitputting van de troepen, donderdag terug van het Slangeneiland. Het eiland in het westen van de Zwarte Zee heeft een strategische ligging, waardoor daar gestationeerde schepen de toegang tot Oekraïense havens kunnen blokkeren.

Oekraïne heeft bevestigd dat de Russen het eiland verlaten hebben. Volgens de Russen is de terugtrekking een teken van "goede wil" richting de Verenigde Naties. Die hadden opgeroepen om graanschepen vanuit Oekraïense havens door te laten.

Slangeneiland werd aan het begin van de oorlog bekend toen de Oekraïense militairen op het eiland weigerden zich over te geven aan een Russisch oorlogsschip. Rusland nam het eiland daarna in.

In eerste instantie werd gemeld dat de Oekraïense militairen op het eiland gedood waren en kregen ze zelfs postuum een onderscheiding. Later bleken ze nog te leven.