Rusland heeft zijn offensief in Oost-Oekraïne donderdag verhevigd nadat de NAVO Moskou de grootste "directe bedreiging" voor de veiligheid van het Westen had genoemd. De aanval komt nadat de NAVO overeenstemming had bereikt over plannen om de strijdkrachten van Kyiv te moderniseren.

Oekraïense autoriteiten zeiden dat ze probeerden inwoners te evacueren uit de oostelijke frontliniestad Lysychansk, het brandpunt van de Russische aanvallen, waar ongeveer vijftienduizend mensen nog steeds onophoudelijk worden beschoten.

"Er wordt voortdurend gevochten. De Russen zijn voortdurend in het offensief. Er is geen ophouden aan", vertelde de regionale gouverneur Serhiy Gaidai aan de Oekraïense televisie. "Absoluut alles wordt beschoten."

In de zuidelijke regio Kherson vochten de Oekraïense troepen terug met eigen artillerieaanvallen, zei Oleskiy Arestovych, een adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, in een video die online werd geplaatst.

Verzevenvoudiging van aantal gevechtstroepen

De NAVO nodigde Zweden en Finland woensdag tijdens een top uit om zich aan te sluiten. De organisatie beloofde vanaf 2023 een verzevenvoudiging van het aantal gevechtstroepen in hoge staat van paraatheid langs haar oostflank.

In een reactie zei president Vladimir Poetin dat Rusland gepast zou reageren als de NAVO infrastructuur zou opzetten in Finland en Zweden na hun toetreding tot de door de VS geleide militaire alliantie.

Poetin zei volgens Russische persagentschappen dat hij niet kon uitsluiten dat er spanningen zouden ontstaan in de betrekkingen van Moskou met Helsinki en Stockholm.

Rusland intensiveert aanvallen

Terwijl de dertig nationale NAVO-leiders bijeen waren in Madrid, intensiveerden Russische troepen de aanvallen in Oekraïne, met onder meer raketaanvallen en beschietingen op de zuidelijke regio Mykolaiv dicht bij de frontlinies en de Zwarte Zee.

De burgemeester van de stad Mykolaiv zei dat een Russische raket daar ten minste vijf mensen in een woongebouw had gedood, terwijl Moskou zei dat zijn troepen een trainingsbasis voor buitenlandse huurlingen in de regio hadden getroffen.

Er werd onophoudelijk gevochten rond de op een heuvel gelegen stad Lysychansk, die Russische troepen proberen te omsingelen in een poging de geïndustrialiseerde oostelijke regio Donetsbekken te veroveren namens separatistische proxies. Het Donetsbekken omvat de provincies Donetsk en Luhansk.

Het waarschijnlijkste scenario voor de nabije toekomst is een slepend conflict waarin Moskou slechts marginale winst boekt, zei Avril Haines, topambtenaar van de Amerikaanse inlichtingendiensten woensdag. Hij voegde eraan toe dat Rusland geen doorbraak zal bereiken in zijn doel om het grootste deel van Oekraïne in te nemen.