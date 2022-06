Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Op woensdag vond de grootste krijgsgevangenenruil sinds de Russische invasie plaats en nodigde de NAVO Zweden en Finland officieel uit om toe te treden. De dag begon met het nieuws dat zeker vijf mensen zijn overleden na Russische raketaanvallen.

De doden vielen in het midden en zuiden van Oekraïne. In de zuidelijke stad Mykolaiv werden acht raketten afgeschoten op een woonwijk, meldde de burgemeester van die plaats. Reddingswerkers vonden daar twee lichamen tijdens het puinruimen.

In Dnipro, in het midden van het land, zijn ook doden gevonden na een raketaanval. De stad werd in totaal door zes raketten geraakt.

Russisch leger wil strategische stad Lysychansk omsingelen

Volgens de Oekraïense legerleiding wil het Russische leger de strategisch gelegen stad Lysychansk omsingelen. De stad wordt momenteel vooral vanuit het zuiden belegerd. Lysychansk is de laatste grote stad in de oostelijke regio Luhansk die nog in handen is van Oekraïne.

Rusland probeert de weg tussen Bakhmut en Lysychansk in te nemen, in een poging de stad te omsingelen. Als het lukt die weg in te nemen, kan het Russische leger de stad vanuit alle richtingen binnenvallen.

Rusland heeft recent de naast Lysychansk gelegen stad Severodonetsk ingenomen, waar wekenlang zwaar werd gevochten.

Grootste krijgsgevangenenruil sinds begin invasie

Oekraïne meldt dat 144 Oekraïense soldaten zijn vrijgekomen bij de grootste ruil van krijgsgevangenen sinds de Russische invasie. Het gaat onder anderen om 95 verdedigers van het fel bevochten Azovstal-fabriekscomplex in de Zuid-Oekraïense havenstad Mariupol. Volgens Oekraïense media is een groot deel van de vrijgelaten soldaten gewond.

Ook 144 Russische krijgsgevangen zijn teruggekeerd naar Rusland, meldt een pro-Russische separatistenleider. De meeste mensen uit deze groep zouden ook gewond zijn en dringend behoefte hebben aan medische hulp.

NAVO nodigt Zweden en Finland officieel uit toe te treden

De NAVO heeft Zweden en Finland officieel uitgenodigd om zich bij het bondgenootschap aan te sluiten. Zweden en Finland beslisten vorige maand dat ze zich zo snel mogelijk willen aansluiten bij de NAVO. Binnen de westerse militaire alliantie zijn ze veiliger dan met een neutrale opstelling erbuiten, denken ze sinds de Russische inval in Oekraïne.

Na hun beslissing stuitten de twee landen onverwacht op verzet van Turkije. Dinsdagavond gaf Turkije dat verzet op.

Turkije was sceptisch over het lidmaatschap van Finland en Zweden, omdat die landen zich te mild zouden opstellen tegenover de Koerdische verzetsbeweging PKK. Turkije en de Europese Unie beschouwen de PKK als terroristische organisatie, maar Zweden zou vermeende PKK-leden onderdak bieden.