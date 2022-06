Het dodental na een Russische raketaanslag op een winkelcentrum in de centraal Oekraïense stad Kremenchuk is opgelopen naar zestien. Tientallen mensen raakten gewond en nog 36 mensen worden vermist, schrijft The Guardian op basis van het Oekraïense Openbaar Ministerie.

De raketaanval vond maandag plaats. Op het moment van de inslag waren ruim duizend mensen in het gebouw, zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Hij heeft de raketaanval bestempeld als "oorlogsmisdaad" en "terroristische aanslag".

Ook de Franse president Emmanuel Macron en de G7-leiders hebben de aanval veroordeeld. Macron deelde op Twitter beelden van het incident en vraagt de Russische bevolking om "de waarheid onder ogen te zien".

28 Vlammen slaan uit Oekraïens winkelcentrum na raketaanval

Rusland houdt vol dat een wapenopslagplaats in Kremenchuk werd geraakt en dat daardoor brand ontstond in het nabijgelegen winkelcentrum.

Het Kremlin zegt steevast geen burgerdoelen te raken met raketaanvallen, maar onderzoekers uit tal van landen hebben die bewering ontkracht. Zo heeft Rusland bij één aanval op een theater in Mariupol voor honderden burgerdoden gezorgd. Daarnaast werden in steden als Boetsja honderden lichamen van geëxecuteerde Oekraïners op straat gevonden.

Kremenchuk heeft ruim 200.000 inwoners en ligt aan de belangrijke rivier de Dnipro, die midden door Oekraïne van noord naar zuid stroomt.