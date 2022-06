Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Op maandag kwamen in verschillende Oekraïense plaatsen burgers om het leven door Russische raketaanvallen. In het centraal gelegen Kremenchuk brak daarbij brand uit in een winkelcentrum. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldde over de raketaanval in de stad Kremenchuk dat ruim duizend burgers in het complex waren toen de raket insloeg. Oekraïense functionarissen bevestigen dat er zeker dertien doden en veertig gewonden zijn geteld. Het dodental liep gedurende de dag op.

Reddingswerkers zoeken verder naar overlevenden. "We weten niet hoeveel mensen er nog onder het puin liggen", zei de chef van de regionale reddingsdienst op televisie. Volgens de burgemeester van Kremenchuk gaat het om een "erg druk" bezocht winkelcentrum.

28 Vlammen slaan uit Oekraïens winkelcentrum na raketaanval

Lysychansk onder vuur genomen na val van Severodonetsk

Bij een raketaanval in de plaats Lysychansk zijn minstens 8 doden en 21 gewonden gevallen, enkele dagen nadat het naastgelegen Severodonetsk in handen was gevallen van pro-Russische separatisten. De stad is "catastrofaal" beschadigd door beschietingen, zei de regionale gouverneur van Luhansk Serhiy Gaidai.

De Russen zouden burgers hebben aangevallen die samendromden bij een watertank om water te verzamelen, aldus de gouverneur.

Ook in het noordoosten gelegen Kharkiv vielen maandag meerdere slachtoffers na Russische aanvallen. Daarbij overleden zeker vijf mensen en raakten negentien mensen gewond, zei de regionale gouverneur.

Europese Unie stuurt nucleaire beschermingsmiddelen

De Europese Unie stuurt onder meer 300.000 beschermingspakken en 5.600 liter ontsmettingsmiddel naar Oekraïne. De spullen zijn bedoeld om patiënten te behandelen in geval van een chemische, biologische of radiologische aanval of kernramp.

Oekraïne krijgt ook materiaal voor ontsmettingsoperaties, beademingsapparatuur, infusiepompen, bewakingsmonitoren voor ziekenhuizen en beschermende kleding voor zorgpersoneel. De spullen hebben een waarde van 11,3 miljoen euro.

In april werden al drie miljoen kaliumjodidepillen naar Oekraïne gestuurd. De regering in Kyiv had zelf om de spullen gevraagd.

G7 komt met nieuwe sancties

Op economisch vlak probeert de G7 Rusland verder af te snijden. De grote industrielanden van de wereld, waaronder de Verenigde Staten, Duitsland en Japan, komen dinsdag met een nieuw sanctiepakket. Ze willen daarmee Moskou verder onder druk zetten om de oorlog in Oekraïne te staken. Ook zijn er plannen voor een prijsplafond voor Russische olie, aldus een hoge Amerikaanse overheidsfunctionaris.

Met de nieuwe sancties wil het landenblok, waartoe verder Canada, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië behoren, de inkomsten van Rusland flink terugdringen. Dat land verdient nu nog veel geld aan de verkoop van onder meer olie en gas, maar de maatregelen moeten dat beperken. Ook zijn de sancties erop gericht de schade voor andere landen zo klein mogelijk te houden.