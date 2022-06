Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met dit keer: de Oekraïense hoofdstad Kyiv is zondagochtend bestookt met kruisraketten. Eén persoon kwam daarbij om het leven en zes mensen raakten gewond. Verder bereiden Nederlandse gemeenten zich voor op een nieuwe toestroom van Oekraïense vluchtelingen die uit gastgezinnen komen.

Rond 5.30 uur (Nederlandse tijd) waren er explosies in Kyiv te horen, een half uur nadat het luchtalarm was afgegaan. De stad werd bijna drie weken geleden voor het laatst onder vuur genomen door de Russen.

Volgens burgemeester Vitali Klichko werd de wijk Shevchenkivski in het centrum getroffen. Reddingswerkers werden ingeschakeld om mensen onder het puin vandaan te halen.

In totaal zouden de Russen veertien raketten op Kyiv en omgeving hebben afgevuurd, aldus een adviseur van het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken.

Gemeenten houden rekening met nieuwe toestroom uit gastgezinnen

Gemeenten bereiden zich voor op een nieuwe toestroom van Oekraïense vluchtelingen die uit gastgezinnen in Nederland komen. Gezinnen willen stoppen met de opvang, omdat ze bijvoorbeeld in de zomervakantie de Oekraïners niet alleen in het huis willen laten.

"De kat gaat naar het pension en de Oekraïners gaan naar de opvang, ja, dat is de rauwe werkelijkheid", zegt een van de betrokkenen bij de asielopvang in Nederland.

Het is niet bekend om hoeveel mensen het precies gaat, "maar het speelt wel". Gemeenten houden niet speciaal plekken vrij voor deze vluchtelingen, maar ze houden de komende weken rekening met hun komst.

Evacuatie Severodonetsk gestopt

Russische troepen hebben zaterdag de evacuatie van burgers die zich schuilhielden in een chemische fabriek in de Oekraïense stad Severodonetsk gestaakt. Volgens het Russische persbureau TASS verhinderden Oekraïense artilleriebeschietingen de veilige aftocht van de burgers.

Zowel Rusland als Oekraïne meldde zaterdag dat de strategisch gelegen stad in de regio Luhansk volledig in handen is van het Russische leger en van pro-Russische separatisten. Toch wordt er nog altijd gevochten.

Een adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky erkende zaterdagavond dat de Oekraïense artillerie de stad beschiet. Volgens de adviseur zijn er ook nog Oekraïense commando's in Severodonetsk die doelen doorgeven.

Rusland zou toegang Lysychansk vanuit zuiden willen blokkeren

Russische troepen zetten artillerie in om de toegang tot de stad Lysychansk vanuit het zuiden te blokkeren, meldt de Oekraïense generale staf. Daarbij zou zowel civiele als militaire infrastructuur zijn getroffen.

Russische troepen richten hun aanvallen op de stad Lysychansk, nu ze de aan de overkant van de rivier Siverski Donetsadat gelegen stad Severodonetsk al volledig hebben veroverd. In de Oost-Oekraïense regio Luhansk hebben Oekraïense troepen nu alleen nog Lysychansk in handen. Russische soldaten zijn al tot aan de buitenwijken van de stad opgerukt.