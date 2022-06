De Oekraïense hoofdstad Kyiv is zondagochtend bestookt met kruisraketten, melden de lokale autoriteiten. Een appartementencomplex in de stad werd geraakt en vloog in brand. Politiechef Ihor Klymenko zei op de Oekraïense televisie dat er zeker vijf mensen gewond zijn geraakt.

Rond 5.30 uur (Nederlandse tijd) waren er explosies te horen, een half uur nadat het luchtalarm afging in Kyiv. De stad werd bijna drie weken geleden voor het laatst onder vuur genomen door de Russen.

Volgens burgemeester Vitali Klitschko werd de wijk Sjevtsjenkivski in het centrum getroffen. Reddingswerkers zijn ingeschakeld om mensen onder het puin vandaan te halen.

In totaal zouden de Russen veertien raketten op Kyiv en omgeving hebben afgevuurd, zei een adviseur van het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken.

Raketaanval is volgens Oekraïne Russische intimidatie

Ook elders zouden kruisraketten zijn neergekomen. Volgens Mykhailo Podolyak, een adviseur van president Volodymyr Zelensky, gaat het in totaal om 48 kruisraketten verspreid over het land.

Volgens Klitschko probeert Rusland met de raketaanval Oekraïne te intimideren in aanloop naar de NAVO-top komende week in Madrid. Vermoedelijk spreken de NAVO-landen daar nieuwe militaire steun af voor Oekraïne, waardoor het land sneller kan overstappen op westerse wapens om zich te verdedigen tegen het Russische leger.

Intussen melden de Russische persbureaus Interfax en TASS dat de Russen Lysychansk in het vizier hebben. Die plaats ligt pal tegenover de strategische stad Severodonetsk, die zaterdag in handen kwam van het Russische leger. Lysychansk zou vanwege beschietingen inmiddels "onherkenbaar zijn", aldus gouverneur Serhiy Gaidai.