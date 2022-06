Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met dit keer: de Oost-Oekraïense stad Severodonetsk is nu volledig in handen van Rusland en na weken van relatieve rust gaan de beschietingen van Kharkiv weer verder.

De strategisch gelegen stad Severodonetsk is zaterdag volledig in handen van de Russen gevallen. Om de stad werd al wekenlang flink gevochten en vrijdag trok het Oekraïense leger zich al vrijwel volledig terug.

De bezetting wordt zowel door Oekraïne als door Rusland bevestigd. "De stad is nu volledig bezet door Rusland. Ze proberen hun eigen bestuur te vestigen. Voor zover ik weet hebben ze een soort commandant aangesteld", aldus burgemeester Oleksandr Stryuk op de nationale televisie.

Volg dit onderwerp Volgen Wil je elke dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

De verovering van Severodonetsk was een belangrijk doel van Rusland, dat bijna de gehele regio Luhansk in handen heeft. Het behouden van de stad werd door de Oekraïense president Volodymyr Zelensky eerder nog gezien als cruciaal voor de toekomst van het Donetsbekken, de regio die sinds 2014 deels onder controle staat van pro-Russische separatisten.

Met de val van Severodonetsk heeft Rusland de macht over bijna de gehele regio Luhansk.

47 Russische troepen dringen cruciale Oost-Oekraïense stad Severodonetsk binnen

Oekraïne gaat troepen Severodonetsk verplaatsen

Oekraïne beschuldigde Rusland er zaterdag van reservetroepen te gebruiken in een geheime mobilisatieoperatie. Daarmee zouden ze de troepenmacht weer op peil brengen, beweert het hoofd van de Oekraïense inlichtingendienst Kyrylo Budanov.

Het land gaat nu inzetten op het stabiliseren van de situatie, aldus Budanov. Hij pleit voor "de benodigde hoeveelheid uitrusting, troepen en middelen om het tegenoffensief te starten om al ons grondgebied terug te krijgen".

Oekraïne gaat zijn troepen rondom Severodonetsk verplaatsen naar het nabijgelegen Lysychansk. Door dat hoger gelegen gebied hopen de Oekraïners een tactisch voordeel over Rusland te behalen.

Kharkiv weer onder vuur na relatief rustige weken

Hoewel de aandacht zaterdag vooral uitging naar de val van Severodonetsk, werd ook in andere gebieden in Oekraïne nog steeds gevochten.

Nadat Kharkiv maandenlang flink onder vuur had gelegen, was het de afgelopen weken relatief kalm rondom de op een na grootste stad van het land. Deze week gingen de beschietingen op de stad weer verder. Zo raakte zaterdag een nucleair onderzoekscentrum in het noordoosten van Kharkiv beschadigd door beschietingen.

Een kantoorgebouw in Kharkiv raakte flink beschadigd door beschietingen. Een kantoorgebouw in Kharkiv raakte flink beschadigd door beschietingen. Foto: Reuters

Burgemeesters boos om deepfakegesprek met Kyiv

Meerdere Europese burgemeesters hebben de afgelopen dagen gesproken met iemand die zich voor heeft gedaan als burgemeester Vitali Klitschko van Kyiv. Deze persoon gebruikte waarschijnlijk deepfaketechnologie waardoor hij eruitzag en klonk als Klitschko.

Het gaat voor zover bekend om de burgemeesters Franziska Giffey (Berlijn), José Luis Martínez-Almeida (Madrid) en Michael Ludwig (Wenen). Giffey zegt er in de loop van het gesprek achter te zijn gekomen dat het om een bedrieger ging.

Daarna lieten ook Martínez-Almeida en Ludwig weten een gesprek met de vermeende Klitschko te hebben gevoerd. "Het maakt helaas deel uit van de realiteit dat de oorlog met alle middelen wordt gevoerd", twitterde Giffey.

Klitschko gaf aan dat gesprekken alleen worden georganiseerd via officiële kanalen in Kyiv. De Duitse en Spaanse politie hebben een onderzoek ingesteld.