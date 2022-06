Rusland voert volgens Britse inlichtingendiensten wijzigingen door in de militaire top. In de afgelopen maand zouden zeker zeven generaals van hun taken zijn ontheven. Onder hen bevindt zich Aleksandr Dvornikov, die berucht is wegens wreedheden tegen de burgerbevolking in onder meer Syrië.

Dvornikov dient sinds 1982 in het Russische leger. Hij deed onder meer mee aan de Tweede Tsjetsjeense Oorlog. Na verschillende hoge functies kreeg de zestigjarige generaal in 2015 de leiding in Syrië. Zijn taak was om de Syrische president Bashar Al Assad te steunen in diens strijd tegen de bevolking tijdens de burgeroorlog in het land. Hij ontving in 2016 een hoge militaire onderscheiding van de Russische president Vladimir Poetin.

Dvornikov was volgens Amerikaanse inlichtingendiensten benoemd tot militaire bevelhebber in Oekraïne vanwege de tegenvallende resultaten van de Russische invasie. Het Kremlin zou echter opnieuw van koers willen veranderen. Ook generaal-kolonel Andrey Serdyukov, die de leiding had over de luchtmacht, zou worden vervangen.

Volgens Britse inlichtingendiensten leidt kolonel-generaal Sergey Surovikin voorlopig het offensief in Zuid-Oekraïne. De Russische troepen worden in het gebied volop in de verdediging gedrukt door een tegenoffensief van de Oekraïense strijdkrachten.

Surovikin dient al sinds 1987 het Russische leger en bekleedde sindsdien diverse militaire functies. Hij zou bekendstaan om zijn wrede tactieken en is betrokken bij meerdere corruptieschandalen, schrijven de Britten.

Rusland nadert volledige verovering van Luhansk

In het oosten komt Rusland steeds dichter bij de volledige verovering van de Oekraïense regio Luhansk. De stad Severodonetsk is zo goed als ingenomen. De nabijgelegen kleinere plaats Lysychansk zal spoedig daarna vallen, vermoeden militaire experts.

De Oekraïense gouverneur in Luhansk, Serhiy Gaidai, riep Oekraïense strijdkrachten vrijdag op zich terug te trekken. Volgens hem is het niet nuttig om een gebied te verdedigen dat vrijwel volledig door de Russen gecontroleerd wordt.