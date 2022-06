De burgemeester van Berlijn, Franziska Giffey, heeft een videogesprek van 15 minuten gehad met een man die beweerde burgemeester Vitali Klitschko van de Oekraïense hoofdstad Kyiv te zijn. Het bleek echter om 'deepfake' te gaan. Bij deepfake kunnen mensen de vorm aannemen van iemand anders en qua spraak en bewegingen heel realistisch overkomen.

"Het eerste kwartier was totaal onopvallend", zegt Giffey's woordvoerder Lisa Frerichs. "De veronderstelde heer Klitschko vroeg hoe het met de vele Oekraïense vluchtelingen ging, hoe we ermee omgingen, wat de aantallen waren - een volkomen normaal gesprek, zoals we hadden verwacht", vertelt ze over het videogesprek dat dagen van tevoren gepland was.

In de loop van het gesprek kwamen er echter vermoedens dat het om een bedrieger ging die gebruikmaakte van deepfake-technologie en daarop werd volgens de woordvoerder het gesprek verbroken.

De twijfel ontstond toen er bepaalde onderwerpen ter sprake kwamen. Zo wilde de man praten over Oekraïners die "proberen sociale uitkeringen te krijgen in Berlijn" en of de Duitse hoofdstad kon adviseren bij het houden van een lhbtiq+-optocht in Kyiv. Daarop werd de verbinding verbroken.

De Oekraïense ambassadeur in Duitsland bevestigde later dat Giffey niet met Klitschko had gesproken en dat er dus waarschijnlijk sprake was van deepfake-technologie. "Het maakt helaas deel uit van de realiteit dat de oorlog met alle middelen wordt gevoerd", twitterde Giffey. De politie heeft een onderzoek ingesteld.