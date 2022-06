Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met dit keer: de zwaarbevochten Oekraïense stad Severodonetsk komt steeds dichter bij het punt van vallen. Russische legereenheden hebben het Oekraïense district Hirske in handen gekregen, dat op steenworp afstand van de strategische stad ligt. Verder wil de Britse premier Boris Johnson Oekraïne helpen bij het ontmijnen van de zuidelijke kust van het land.

Volgens districtshoofd Oleksiy Babchenko vinden er aan de randen van Hirske nog wel gevechten plaats, maar lijdt het geen twijfel dat de Russen er nu de dienst uitmaken. Het Russische ministerie van Defensie zegt vrijdag een Oekraïense troepenmacht van tweeduizend man omsingeld te hebben, waaronder tachtig strijders uit het buitenland.

De bezetting komt op een gevoelig moment. Eerder op de dag liet gouverneur Serhiy Gaidai van de Oost-Oekraïense regio Luhansk al weten dat het geen zin heeft om nog langer stand te houden. "Het is niet logisch om ons aan ingenomen maar kapotgeschoten posities vast te klampen, puur en alleen om er (Severodonetsk, red.) te kunnen blijven."

Het behouden van de stad werd door president Volodymyr Zelensky eerder nog gezien als cruciaal voor de toekomst van het Donetsbekken, de regio die sinds 2014 deels onder controle staat van pro-Russische separatisten.

Johnson wil Oekraïne helpen met ontmijning

De Britse premier Boris Johnson wil Oekraïne helpen bij het ontmijnen van de zuidelijke kust van het land. Daarnaast overweegt hij om verzekeringen aan te bieden aan schepen die graan uit het land over de Zwarte Zee vervoeren voor export.

Sinds de Russische invasie worden de zuidelijke havens van Oekraïne aan de Zwarte Zee geblokkeerd. Er kan vrijwel geen graan het land uit. Daardoor ligt er nu 20 miljoen ton (20 miljard kilogram) graan in Oekraïense silo's opgeslagen en worden voedselprijzen wereldwijd opgestuwd.

Turkije probeert met hulp van de Verenigde Naties te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne en export vanuit de havens aan de Zwarte Zee weer mogelijk te maken. Moskou houdt dat tegen en wil dat eerst een aantal westerse sancties tegen het land wordt opgeheven.

Rusland stort volgens VS tot vijftig miljoen mensen in hongersnood

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zegt dat de Russische oorlog in Oekraïne wereldwijd veertig tot vijftig miljoen mensen in hongersnood zal storten. Blinken gaf Rusland daar vrijdag de schuld van op een persconferentie met zijn Duitse ambtgenoot Annalena Baerbock.

De Amerikaanse minister weerlegt de Russische beschuldigingen dat de westerse sancties de oorzaak zouden zijn van de voedselcrisis van het moment. "Er is geen andere reden dan de Russische blokkade van Oekraïne en de Russische weigering om zijn eigen graan te exporteren om politieke redenen."

Baerbock zei dat internationale partners bezig zijn om de Russische "graanoorlog" te bestrijden. Haar prioriteit ligt nu bij het opzetten van betrouwbare transportroutes om zoveel mogelijk graan uit Oekraïne te krijgen en de wereldwijde voedselonzekerheid tegen te gaan.

Duitsland zou meer houwitsers naar Oekraïne willen sturen

De Duitse regering wil de artillerie van Oekraïne versterken door meer houwitsers naar het land te sturen. Dat hebben bronnen rond het Duitse ministerie van Defensie gemeld. De bronnen melden dat Berlijn overleg voert met Nederland en een "andere Europese partner".

Duitsland en Nederland schonken eerder samen al twaalf pantserhouwitsers aan Oekraïne. De mobiele artilleriekanonnen kunnen doelen op 40 kilometer afstand raken. Elke houwitser wordt bediend door vijf militairen.

Noorwegen maakte begin juni bekend dat het 22 houwitsers naar Oekraïne heeft gestuurd. Het land leverde ook reserveonderdelen en munitie.

Zelensky opent Glastonbury Festival

President Zelensky heeft het Britse Glastonbury Festival geopend. Hij sprak tienduizenden bezoekers toe in een videoboodschap, die voor het optreden van The Libertines werd afgespeeld op een scherm.

De president zei onder meer dat het festival een van de grootste voorbeelden van vrijheid is. "En ik vraag jullie om dit gevoel te delen met de mensen wier vrijheid wordt aangevallen."

Ook vroeg Zelensky de festivalgangers om gevluchte Oekraïners te helpen. "Zet alle politici die je kent onder druk om te helpen de vrede in Oekraïne te herstellen."