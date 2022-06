Russische legereenheden hebben het Oekraïense district Hirske in handen gekregen, zo heeft districtshoofd Oleksiy Babchenko vrijdag bekendgemaakt. Het district en de gelijknamige plaats liggen op een steenworp afstand van de strategische stad Severodonetsk, die ook dreigt te vallen.

Volgens Babchenko vinden er aan de randen van Hirske nog wel gevechten plaats, maar lijdt het geen twijfel dat de Russen er nu de dienst uitmaken. Het Russische ministerie van Defensie zegt vrijdag een Oekraïense troepenmacht van tweeduizend man omsingeld te hebben, waaronder tachtig strijders uit het buitenland.

De bezetting komt op een gevoelig moment. Eerder op de dag liet gouverneur Serhiy Gaidai van de Oost-Oekraïense regio Luhansk al weten dat het geen zin heeft om nog langer stand te houden. "Het is niet logisch om ons aan ingenomen maar kapotgeschoten posities vast te klampen, puur en alleen om er (Severodonetsk, red.) te kunnen blijven."

Ook het U.S. Institute for the Study of War constateerde deze week dat de Russen "flinke vooruitgang" hadden geboekt in de strijd om Severodonetsk en de omliggende gebieden. De stad is de afgelopen vier maanden vrijwel onafgebroken beschoten door de Russen.

Volgens Gaidai hebben de Oekraïense troepen al het bevel gekregen om zich terug te trekken. Het is niet bekend of dat ook daadwerkelijk gebeurd is en wat de uitvalsbasis is.

De terugtrekking zou een psychologische klap zijn, aangezien de Oekraïense president Volodymyr Zelensky meermaals heeft gezegd dat de toekomst van het Donetsbekken afhankelijk is van de strijd om Severodonetsk.