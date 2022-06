De Britse premier Boris Johnson wil Oekraïne helpen bij het ontmijnen van de zuidelijke kust van het land. Daarnaast overweegt hij om verzekeringen aan te bieden aan schepen die graan uit het land over de Zwarte Zee vervoeren voor export.

Sinds de Russische invasie worden de zuidelijke havens van Oekraïne aan de Zwarte Zee geblokkeerd. Er kan vrijwel geen graan het land uit. Daardoor ligt er nu 20 miljoen ton (20 miljard kilogram) graan in Oekraïense silo's opgeslagen en worden voedselprijzen wereldwijd opgestuwd.

Turkije probeert met hulp van de Verenigde Naties te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne en export vanuit de havens aan de Zwarte Zee weer mogelijk te maken. Moskou houdt dat tegen en wil dat eerst een aantal westerse sancties tegen het land worden opgeheven.

Johnson zei vanuit Rwanda, waar hij een ontmoeting van leiders uit het Britse Gemenebest bijwoont, tegen persbureau Reuters dat de Britten betrokken zijn bij de onderhandelingen. "Wat wij vooral kunnen bieden is kennis op het gebied van maritieme verzekeringen en veel expertise in het vervoeren van goederen door gebieden op zee die, laten we het zo zeggen, omstreden zijn."

Ook op het gebied van ontmijning kunnen de Britten helpen, zegt de premier. "We praten met de Oekraïners op een technisch niveau over het ontmijnen van Odesa", aldus Johnson. Odesa is de grootste Oekraïense stad aan de Zwarte Zee.