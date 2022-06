Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met dit keer: de Russische troepen zijn er bijna in geslaagd Severodonetsk en Lysychansk af te snijden van het Oekraïense leger. Verder hebben alle EU-leiders ingestemd met het kandidaat-lidmaatschap van Oekraïne.

De strijd om de oostelijke steden Severodonetsk en Lysychansk is op een "angstaanjagend toppunt" aanbeland.

Russische troepen zijn bijna zover dat ze steden hebben omsingeld en hebben afgesneden van het Oekraïense leger. Dat heeft een belangrijke adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky tegen de BBC gezegd. Volgens de adviseur is de overwinning van Rusland in dat gebied nabij, maar is het nog niet zover.

Zelensky beschuldigt Rusland van het "vernietigen" van het Donetsbekken. In zijn nachtelijke toespraak zei de president dat er weer massale lucht- en artillerieaanvallen waren. "Het doel van de Russen is onveranderd: ze willen het hele Donetsbekken stap voor stap vernietigen."

Zelensky herhaalde zijn oproep aan westerse leiders om sneller zware artilleriewapens te leveren.

Severodonetsk bijna volledig in Russische handen

De Britse militaire inlichtingendienst benadrukt donderdag dat Rusland de druk op het gebied rond Lysychansk en Severodonetsk opvoert. Sinds vorige week zijn de Russische troepen ongeveer 5 kilometer in de richting van Lysychansk opgerukt.

Het Russische leger heeft twee dorpen in de buurt van Lysychansk ingenomen, meldt de gouverneur van de regio Luhansk. De Russen hebben de nabijgelegen stad Severodonetsk al bijna volledig in handen en richten zich steeds meer op Lysychansk.

Het Oekraïense leger blijft strijden voor Severodonetsk en de ingenomen dorpen Zolote en Vovtsjoirovka, zegt de gouverneur. In Severodonetsk is alleen het terrein van een chemische fabriek nog in handen van Oekraïne. Daar schuilen ook veel burgers.

Alle EU-leiders omarmen kandidaat-lidmaatschap Oekraïne

Oekraïne (en Moldavië) komen officieel in aanmerking voor het kandidaat-lidmaatschap van de Europese Unie. De regeringsleiders van de 27 EU-landen stemden daar tijdens een vergadering van de Europese Raad unaniem mee in.

Het toekennen van het kandidaat-lidmaatschap is vooralsnog een vrij symbolisch gebaar om Oekraïne en Zelensky toekomstperspectief te bieden nu het land gebukt gaat onder de Russische invasie. Daarnaast is het een signaal naar de Russische president Vladimir Poetin.

Premier Mark Rutte dacht ten onrechte dat de Europese Unie zich zou vergalopperen met het aanbieden van het kandidaat-lidmaatschap aan Oekraïne, concludeerde hij eerder op donderdag. "Ik maakte me een beetje zorgen dat de Europese Commissie zou overhaasten" met haar beoordeling van Oekraïne en haar advies over de kandidaat-status, aldus Rutte. "Ik moet zeggen: ik had het mis."

De EU-leiders werden het donderdag eens over het kandidaat-lidmaatschap van Oekraïne. De EU-leiders werden het donderdag eens over het kandidaat-lidmaatschap van Oekraïne. Foto: ANP/EPA

VS komt met nieuw wapenpakket voor Oekraïne

De oproep van Zelensky was niet aan dovemansoren gericht. De Verenigde Staten zullen naar verwachting nog eens 450 miljoen dollar (428 miljoen euro) aan hulp toezeggen. Het gaat om onder meer langeafstandsraketsystemen.

Het nieuwe pakket bevat naar verwachting ook vier extra High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS). Het Oekraïense leger heeft dit krachtige langeafstandswapensysteem naar eigen zeggen nodig om het bereik te evenaren van Russische raketsystemen die op grote schaal tegen Oekraïense posities het Donetsbekken worden gebruikt.

Volgens de VS heeft Oekraïne beloofd dat de langeafstandsraketten niet worden gebruikt om Russisch grondgebied aan te vallen. Dat zou immers tot escalatie van het conflict kunnen leiden.

Britten en Marokkaan in beroep tegen doodstraf

Twee Britten en een Marokkaan die in Oekraïne door pro-Russische separatisten zijn gevangengenomen, gaan in beroep tegen de doodstraf die ze opgelegd hebben gekregen. Dat meldt het Russische persbureau TASS. De drie werden in de regio Donetsk gevangengenomen toen ze vochten voor de Oekraïense strijdkrachten.

De rechtbank veroordeelde de mannen, omdat ze als huurlingen zouden hebben gewerkt en ze de macht hadden willen overnemen in het gebied. "We bereiden het volledige beroep nog voor", aldus de Oekraïense advocaat van een van de Britten. "Mocht het beroep worden verworpen, dan dienen we een gratieverzoek in. Verdachten in Donetsk hebben dat recht."

De Britse regering zei na de veroordeling dat deze zaak het oorlogsrecht schendt. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss zijn de mannen krijgsgevangenen en zouden ze dus niet ter dood veroordeeld moeten worden.

45 Deze krijgsgevangenen zijn ter dood veroordeeld door Rusland

Organisatie Songfestival snapt teleurstelling Oekraïne

De European Broadcasting Union (EBU), die het Eurovisie Songfestival organiseert, snapt dat er in Oekraïne teleurgesteld is gereageerd op de keuze om het evenement volgend jaar niet in het door oorlog getroffen land te houden. De organisatie blijft echter bij de beslissing dat het winnende land Oekraïne momenteel niet aan de eisen voldoet om het Songfestival te organiseren, meldt ze op Twitter.

De EBU liet vorige week weten met de Britse omroep BBC (het Verenigd Koninkrijk eindigde als tweede) in gesprek te gaan over het organiseren van het Songfestival. De Oekraïense omroep UA:PBC eiste nieuwe onderhandelingen, omdat die wel degelijk mogelijkheden zag om het evenement te organiseren. Ook Britse politici mengden zich in de discussie en stelden dat Oekraïne het Songfestival zou moeten organiseren.

De EBU maakt met de nieuwe verklaring duidelijk niet van het besluit terug te komen.