Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met dit keer: Pro-Russische separatisten voeren de strijd op rond de stad Lysychansk, een Turks vrachtschip met graan heeft de havenstad Mariupol verlaten en Nederlandse pantserhouwitsers zijn aangekomen in Oekraïne.

Pro-Russische separatisten in de zelfuitgeroepen Volksrepubliek Luhansk (LPR), waar al wekenlang zwaar wordt gevochten, hebben de omsingeling van een groep Oekraïense soldaten geclaimd, aldus een woordvoerder tegen het Russische persbureau TASS.

Het Oekraïense leger meldde via eigen nieuwskanalen dat een Russische aanval op Novobachmoetivka, ten noorden van de stad Donetsk, woensdag is afgeslagen. De invasietroepen rukken wel op naar Bachmoet, eveneens in de regio Donetsk.

De strijd rond Severodonetsk is onverminderd hevig. Behalve de stad zelf bombardeerde de Russische luchtmacht ook de dorpen Verchnokamjanka, nabij Lysychansk, en Sirotine.

Ook tal van plaatsen elders in het Donetsbekken, van Kramatorsk tot Zaporizhzhia, lagen weer onder vuur. Volgens Kyiv probeert de vijand met gerichte aanvallen zijn positie in de buurt van Slavjansk te verbeteren en te voorkomen dat Oekraïense militairen vanuit Kharkiv de Russische grens bereiken.

Oekraïense militairen graven een loopgraaf in de buitenwijken van Lysychansk.

Turks vrachtschip verlaat Mariupol

Een Turks vrachtschip is na onderhandelingen tussen Turkije en Rusland geladen met graan uitgevaren uit de Oekraïense haven Mariupol. Die is in mei na hevige gevechten in handen gevallen van Russische troepen en pro-Russische Oost-Oekraïense milities. Het schip, de Azov Concord, is volgens het Turkse ministerie van Defensie het eerste buitenlandse vrachtschip dat sindsdien de haven heeft verlaten.

Een Turkse delegatie was naar Moskou gegaan om over de export van graan uit Oekraïense havens te praten. De oorlog in Oekraïne heeft de scheepvaart van en naar dat land vrijwel onmogelijk gemaakt.

Turkije heeft goede relaties met Oekraïne en Rusland en probeert via onderhandelingen de strijdende partijen zover te krijgen dat ze export van bijvoorbeeld tarwe uit Oekraïne over de Zee van Azov en de Zwarte Zee mogelijk maken. Turkije probeert ook te bemiddelen in de strijd.

Meer dan acht miljoen mensen gevlucht uit Oekraïne

Meer dan acht miljoen mensen zijn Oekraïne ontvlucht sinds Rusland het buurland op 24 februari binnenviel. Andersom gingen ruim 2,8 miljoen mensen de grens over, blijkt uit gegevens van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.

Polen is de belangrijkste bestemming, maar velen zijn doorgereisd naar andere Europese landen, waaronder Nederland. Ruim 5,2 miljoen vluchtelingen uit Oekraïne hebben een beschermde status aangevraagd in Europa, aldus de UNHCR. Steeds meer Oekraïners gaan terug naar hun land, dat in westelijke delen relatief veilig is nu het Russische leger zich concentreert op het Donetsbekken in het oosten.

Oekraïne telde aan het begin van de oorlog meer dan 41 miljoen inwoners, de inwoners van het door Rusland ingelijfde schiereiland de Krim niet meegerekend.

Nederlandse pantserhouwitsers aangekomen in Oekraïne

De door Nederland aan Oekraïne toegezegde pantserhouwitsers zijn inmiddels aangekomen in het land, maakte premier Mark Rutte woensdag bekend tijdens een debat in de Tweede Kamer. De afgelopen weken zijn Oekraïense militairen getraind in Duitsland om het zware geschut te kunnen bedienen.

Nederland en Duitsland geven respectievelijk vijf en zeven pantserhouwitsers aan Oekraïne. Dinsdag meldde de Oekraïense minister Oleksii Reznikov van Defensie al dat de Duitse pantserhouwitsers zijn aangekomen in zijn land. Die zijn hard nodig in de strijd in het oosten van het land.

De pantserhouwitser is het zwaarste geschut dat de Nederlandse landmacht heeft. Met de pantserhouwitser kunnen doelen tot op 50 kilometer afstand getroffen worden.