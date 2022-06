De door Nederland aan Oekraïne toegezegde pantserhouwitsers zijn inmiddels aangekomen in het land, maakte premier Mark Rutte woensdag bekend tijdens een debat in de Tweede Kamer. De afgelopen weken zijn Oekraïense militairen getraind in Duitsland om het zware geschut te kunnen bedienen.

Nederland en Duitsland geven respectievelijk vijf en zeven pantserhouwitsers aan Oekraïne. Dinsdag meldde de Oekraïense minister Oleksii Reznikov van Defensie al dat de Duitse pantserhouwitsers zijn aangekomen in zijn land. Die zijn hard nodig in de strijd in het oosten van het land.

De pantserhouwitser is het zwaarste geschut dat de Nederlandse landmacht heeft. Met de pantserhouwitser kunnen doelen tot op 50 kilometer afstand getroffen worden.

De pantserhouwitsers zijn overgedragen aan de Oekraïense strijdkrachten, laat een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Defensie weten. Wat er nu verder mee gebeurt, krijgt het ministerie niet te horen. Het geschut is hard nodig in de strijd in het oosten van het land.

Volgens Rutte gaat Nederland door met het leveren van zware wapens. Daar is wel "een begrenzing" aan, maar "we zijn er nog niet gelukkig", aldus de premier. Het ministerie van Defensie liet eerder weten dat er ook gekeken wordt naar het kopen van wapens voor Oekraïne. Ook het samen met andere landen leveren van zwaar materieel wordt onderzocht.