De Russische journalist Dmitri Moeratov, hoofdredacteur van het Russische weekblad Novaja Gazeta, heeft de Nobelprijs voor de Vrede die hij in 2021 won (samen met de Filipijnse Maria Ressa) laten veilen. De opbrengst was 103,5 miljoen dollar (98 miljoen euro).

Moeratov gaat het volledige bedrag doneren aan UNICEF. De hulporganisatie gaat het gebruiken voor Oekraïense kinderen die op de vlucht zijn geslagen vanwege de oorlog in het land. Moeratov koos voor UNICEF omdat "het cruciaal is dat het geld naar een organisatie gaat die niet tot enige overheid behoort."

Moeratov en Ressa kregen de prijs in 2021 vanwege "hun inspanningen om de vrijheid van meningsuiting te bewaren".

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, eind februari, heeft de vrije pers in Rusland het zwaar. Onafhankelijke journalistiek is bijna niet meer mogelijk. Veel media zijn gestopt en veel journalisten zijn het land ontvlucht. Moeratov sprak in die context over "een media holocaust".

Eind maart stopte Moeratov de activiteiten van zijn krant. Een week later werd hij in Moskou besmeurd met een bijtende stof.