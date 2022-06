Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met dit keer de strijd in Severodonetsk, die nu echt zo goed als verloren is voor Oekraïne. De laatste Oekraïense strijdkrachten bevinden zich in de Azot-fabriek, de rest van de stad is in Russische handen.

De afgelopen weken namen de Russen Severodonetsk al langzaam over, ondanks felle tegenstand van de Oekraïense strijdkrachten. De stad is al grotendeels in puin geschoten.

De laatste Oekraïense strijdkrachten in de stad houden zich op in en rondom de chemische Azot-fabriek. Dat meldt de Oekraïense gouverneur van Luhansk, Sergey Gaidai, op Telegram.

Volgens Gaidai zullen de Russen direct doordrukken als Severodonetsk is gevallen. De Russen hebben volgens de gouverneur inmiddels een dusdanige troepenmacht opgebouwd dat ze de hele regio kunnen veroveren. Dat zou betekenen dat ook het nabijgelegen Lysychansk snel zal vallen.

De Azot-fabriek is het laatste deel van Severodonetsk dat nog in handen is van de Oekraïense strijdkrachten. Foto: Getty Images

Ook nog burgers vast in Azot-fabriek

Volgens de Oekraïense vicepremier Iryna Vereshchuk verblijven er naast militairen ook nog ongeveer driehonderd burgers in de Azot-fabriek. Die zouden nog niet willen vertrekken, al is onduidelijk of dat wel mogelijk is.

De situatie in de Azot-fabriek vertoont gelijkenissen met die van de Azovstal-fabriek in Mariupol. Ook daar was de fabriek de laatst overgebleven verdedigingspost in Oekraïense handen, waar naast strijdkrachten ook burgers zaten.

Een belangrijk verschil is dat de Azot-fabriek niet beschikt over een uitgebreid netwerk van met elkaar verbonden schuilkelders. Door het bunkersysteem konden de Oekraïense strijdkrachten vanuit de Azovstal-fabriek nog wekenlang volhouden nadat Mariupol door de Russische troepen was ingenomen. Dat is in Severodonetsk niet mogelijk, ook al omdat de Azot-fabriek al grotendeels in puin is geschoten.

Moskou dreigt gevangen Amerikaanse 'huurlingen' te vervolgen

De Amerikanen die in Oekraïne door Russische troepen zijn gevangengenomen zijn volgens Rusland "huurlingen" die zich bezighielden met illegale activiteiten. Ze moeten verantwoordelijkheid nemen voor hun "misdaden", meldt het Russische persbureau RIA.

Het Kremlin beweert dat de Amerikaanse gevangenen niet onder de Conventie van Genève vallen, omdat ze niet tot de reguliere troepen behoren. Ze hebben op Russische militairen geschoten en hun leven in gevaar gebracht.

Eerder zei Moskou dat ook twee Britten en een Marokkaan als huurlingen geen bescherming genieten onder internationaal humanitair recht. De drie werden vervolgens ter dood veroordeeld, al is nog niet bekendgemaakt of die straf al is uitgevoerd.

45 Deze krijgsgevangenen zijn ter dood veroordeeld door Rusland

EU noemt Russische graanblokkade oorlogsmisdaad

Het blokkeren van de graanexport uit Oekraïne door Rusland is "een echte oorlogsmisdaad". Dat zei Josep Borrell, de hoogste buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie.

Sinds de Russische inval in Oekraïne laat Rusland geen Oekraïense schepen meer de Zwarte Zee op. De export van graan ligt daardoor nagenoeg stil, wat vooral kwetsbare landen in het Midden-Oosten en Afrika treft. Daar dreigt nu in toenemende mate hongersnood.

Rusland moet worden afgerekend op de blokkade van graan uit Oekraïne, vindt Borrell. Hij spreekt van een "echte oorlogsmisdaad" nu in arme delen van de wereld honger dreigt. "Dus ik kan me niet indenken dat dit nog veel langer zo doorgaat."

De Verenigde Naties maakten maandag bekend dat het aantal mensen dat wereldwijd honger lijdt de afgelopen tijd explosief is toegenomen. De oorlog in Oekraïne, een van de belangrijkste graanschuren ter wereld, is een van de voornaamste redenen daarvan.