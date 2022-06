Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met dit keer de toenemende moraalproblemen bij zowel het Oekraïense als Russische leger. NAVO-topman Jens Stoltenberg waarschuwde voor een mogelijk 'jarenlange oorlog'.

Het Oekraïense leger heeft moeite met het heroveren van de gebieden die Rusland inmiddels in handen heeft. Het Britse ministerie van Defensie ziet dat beide landen kampen met een gebrek aan moraal. Meerdere Oekraïense soldaten zouden mogelijk zijn afgehaakt. Deze zogenoemde deserteurs hadden waarschijnlijk moeite met de motivatie en het doel voor ogen te houden.

Eerder was dat nieuws alleen bekend over Russische soldaten. Het leger zou moeite hebben met het opvolgen van orders van hogerop. Er is onduidelijkheid over het doel van de oorlog en er zijn bovendien veel verliezen voor de Russen.

President Volodomyr Zelensky heeft meerdere keren benadrukt de delen in het oosten en zuiden terug te gaan heroveren. Ook het Oekraïense parlementslid Ivanna Klympush-Tsintsadze staat erop. Een "voortdurende stroom" van steun aan Oekraïne is daarbij belangrijk volgens haar, waarbij de kwaliteit en de kwantiteit van wapens cruciaal is voor de kans van slagen.

37 President Zelensky belooft Zuid-Oekraïne te verdedigen

'Oorlog kan jaren duren'

Het einde van de oorlog in Oekraïne is nog lang niet in zicht, waarschuwt NAVO-topman Jens Stoltenberg. "We moeten ons erop voorbereiden dat het jaren kan duren. We moeten Oekraïne niet opgeven. Ook al zijn de kosten hoog, niet alleen voor militaire steun, ook door stijgende energie- en voedselprijzen."

De levering van moderne wapens van het Westen aan Oekraïense troepen, vergroot de kans dat de Oost-Oekraïense Donetsbekken wordt bevrijd van Russische bezetting, stelde de secretaris-generaal van de NAVO.

Luhansk regio bijna volledig in Russische handen

De Russen winnen steeds meer terrein in het Donetsbekken. Volgens Britse inlichtingendiensten heeft Rusland in die regio de troepen versterkt. Na nieuwe pogingen van het leger om de stad Izyum te bereiken, zouden ze Severodonetsk helemaal willen veroveren. Zelenksy zei al eerder dat die stad al vrijwel volledig in Russische handen was.

Volgens de Oekraïense gouverneur van die regio heeft het Kremlin ook extra reservisten ingezet om Severodonetsk in te nemen. De Russen zijn al in bijna de hele stad dominant en zouden met volledige overheersing alle steden in de Luhansk regio in handen hebben.

Aan het einde van deze maand wordt er tijdens een NAVO-top in Madrid een nieuw steunpakket voor Oekraïne besproken. Die steun moet het land helpen bij de overgang van oude wapens uit het Sovjettijdperk naar modern westers wapentuig, zei NAVO-chef Stoltenberg eerder deze week.

Zelensky bezoekt militairen in de stad Mykolaiv in Zuid-Oekraïne om de huidige situatie te bespreken. Zelensky bezoekt militairen in de stad Mykolaiv in Zuid-Oekraïne om de huidige situatie te bespreken. Foto: ANP

Nieuw aanvallen op Kyiv en Kharkiv

Opnieuw zijn er Russische raketaanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kyiv gemeld. Via Telegram kwamen zondagochtend berichten binnen.

Het Oekraïense leger wist de raketten uit de lucht te halen, waardoor geen slachtoffers zijn gevallen, dat meldt het regionale militaire bestuur. Vanwege de luchtaanvallen klonk het luchtalarm door de hele stad. Inwoners werden opgeroepen om naar de schuilkelders te gaan.

Ook in Kharkiv worden de gevechten intenser. "Rusland probeert van Kharkiv een frontlinie te maken", zegt een bewindspersoon op Oekraïense televisie. Kharkiv is de tweede stad van Oekraïne en daarmee een belangrijke stad voor het land.