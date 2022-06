Oekraïne heeft momenteel moeite om aan Rusland verloren gebieden in het oosten terug te veroveren. Ondertussen kampt Oekraïne nu ook met deserteurs, meldt het Britse ministerie van Defensie. Maar nog niet op dezelfde schaal als de Russen.

De gebieden die Oekraïne verliest aan de Russen blijven momenteel in handen van de bezetters, vertelde het Oekraïense parlementslid Ivanna Klympush-Tsintsadze zondag op Sky News. "We hopen dat er een moment en de mogelijkheid voor ons komt om die gebieden en mensen terug te krijgen", zei ze vanuit de hoofdstad Kyiv.

Ze gaf aan dat Oekraïne tegenwicht blijft bieden aan Rusland. Een "voortdurende stroom" van steun aan Oekraïne is daarbij belangrijk volgens Klympush-Tsintsadze, waarbij de kwaliteit en de kwantiteit van wapens cruciaal is voor de kans van slagen.

Rusland concentreert zich met name op het oosten van Oekraïne, maar de bombardementen en gevechten houden ook aan in het noorden en zuiden van het land, zei Klympush-Tsintsadze.

Na de Russen haken ook Oekraïense soldaten af

Het Britse ministerie van Defensie ziet dat zowel de Russische troepen als de Oekraïense gevechtseenheden mogelijk last hebben van een schommelende moraal. Op Twitter deelt het ministerie dat meerdere Oekraïense soldaten waarschijnlijk zijn afgehaakt in de afgelopen weken. Tot nu toe kwamen dit soort signalen alleen over de Russen naar buiten.

Met name de Russische soldaten zouden dienst weigeren. Zo zijn er hele eenheden die bevelen van hogere hand niet opvolgen. Ook zijn er gewapende conflicten tussen officieren en hun troepen.

Oorzaken van de problemen in het Russische leger zijn volgens het Britse ministerie onder meer dat er slecht leiderschap is in combinatie met de zware verliezen, betalingsproblemen en een oorlog die officieel een 'speciale militaire operatie' heet aan Russische zijde.

Dat de oorlog de status van een 'operatie' heeft zorgt ervoor dat Russische autoriteiten moeilijker juridische druk kunnen uitoefenen op soldaten. Ook is veel Russisch personeel onder alle rangen mogelijk in verwarring over de doelstellingen van de oorlog. Volgens het Britse ministerie zit dit de Russen in de weg bij hun kans op slagen.