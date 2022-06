De oorlog in Oekraïne kan nog jaren duren, heeft NAVO-chef Jens Stoltenberg tegen de Duitse krant Bild am Sonntag gezegd. "We moeten ons voorbereiden op het feit dat het jaren kan duren. We moeten Oekraïne niet opgeven. Ook al zijn de kosten hoog, niet alleen voor militaire steun, ook door stijgende energie- en voedselprijzen."

De levering van moderne wapens van het Westen aan Oekraïense troepen, vergroot de kans dat de Oost-Oekraïense Donetsbekken wordt bevrijd van Russische bezetting, aldus de secretaris-generaal van de NAVO.

In het oosten van Oekraïne heeft Rusland de afgelopen twee dagen het offensief versterkt. Dat meldden Britse inlichtingendiensten en de regionale Oekraïense gouverneur.

De Russen hebben nieuwe pogingen gedaan om de stad Izyum te bereiken. Vanuit daar zouden ze terug willen trekken naar de iets meer oostelijk gelegen stad Severodonetsk, om die locatie volledig in handen te krijgen.

Volgens de Oekraïense gouverneur van die regio heeft het Kremlin ook extra reservisten ingezet om de stad in te nemen. Rusland controleert al vrijwel de hele stad en zou bij volledige controle alle steden in de Luhansk-oblast in handen hebben.

Terwijl de gevechten in het oosten doorgaan, hebben zowel Oekraïne als Rusland te maken met wapentekorten. Defensie-expert Ko Colijn, die voor NU.nl de strijd in Oekraïne volgt, zei daarover: "Onder deze omstandigheden is het in feite de Amerikaanse president Biden die beslist hoe lang de strijd voortduurt. De VS is zo langzamerhand de enige wapenleverancier die de verdediging vanuit Oekraïne gaande houdt."

Tijdens een NAVO-top in Madrid later deze maand wordt een nieuw steunpakket voor Oekraïne besproken. Dat moet het land helpen bij de overgang van oude wapens uit het Sovjettijdperk naar modern westers wapentuig, zei NAVO-chef Stoltenberg eerder deze week.