Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Duitsland onderzoekt honderden oorlogsmisdaden in Oekraïne en Oekraïne verwacht pas in augustus nieuwe vredesgesprekken.

Dat laatste zei de Oekraïense hoofdonderhandelaar Davyd Arakhamia in gesprek met het Amerikaanse radiostation Voice of America. Tot die tijd wil Kyiv zijn positie versterken, aldus Arakhamia. President Volodymyr Zelensky zou recent het zuidelijke front hebben bezocht, meldt zijn kantoor.

Zelensky verlaat voor zover bekend zelden de hoofdstad Kyiv. Eind mei bracht hij een bezoek aan de tweede stad van het land, Kharkiv, die aan het oostelijke front ligt. Vandaag bracht hij een bezoek aan Mykolaiv.

President Volodymyr Zelensky tijdens een bezoek aan Mykolaiv. President Volodymyr Zelensky tijdens een bezoek aan Mykolaiv. Foto: ANP

Rusland versterkt offensief in het oosten

Ondertussen zou Rusland het offensief in het oosten hebben versterkt. Dat melden Britse inlichtingendiensten en de regionale Oekraïense gouverneur.

Volgens de Britten hebben de Russen in de afgelopen twee dagen nieuwe pogingen gedaan om de stad Izyum te bereiken. Vanuit daar zouden ze terug willen trekken naar de iets meer oostelijk gelegen stad Severodonetsk, om die locatie volledig in handen te krijgen.

Volgens de Oekraïense gouverneur van die regio heeft het Kremlin ook extra reservisten ingezet om de stad in te nemen. Rusland controleert al vrijwel de hele stad en zou bij volledige controle alle steden in de Luhansk-oblast in handen hebben.

Amerikaanse levering drones aan Oekraïne gaat mogelijk niet door

Terwijl de roep vanuit Oekraïne voor extra wapen steeds luider wordt, staat het plan van de Amerikaanse regering om vier grote drones aan Oekraïne te leveren volgens ingewijden op losse schroeven. Binnen het Pentagon zouden zorgen zijn dat de geavanceerde apparatuur in Russische handen kan vallen.

Het gaat om vier MQ-1C Gray Eagle-drones. De drones kunnen bewapend worden met raketten. Het plan om de drones aan Oekraïne te leveren, zou eerder al zijn goedgekeurd door het Witte huis, meldde persbureau Reuters gisteren.

Momenteel wordt binnen de top van het Amerikaanse ministerie van Defensie besproken of de deal nog door kan gaan. Een betrokkene gaf tegen Reuters aan dat het nog niet duidelijk is wanneer er een beslissing over valt. De drones kosten zo'n tien miljoen dollar (ruim 9,5 miljoen euro) per stuk.

Een MQ-1C Gray Eagle-drone kan bewapend worden met raketten. Een MQ-1C Gray Eagle-drone kan bewapend worden met raketten. Foto: ANP

Duitsland onderzoekt honderden oorlogsmisdaden in Oekraïne

De Duitse federale recherche (BKA) doet onderzoek naar honderden mogelijke oorlogsmisdaden door Russen in Oekraïne. Dat meldde de voorzitter van de BKA, Holger Münch, in de Duitse krant Welt am Sonntag. De recherche is volgens Münch specifiek op zoek naar de militaire en politieke leiders van deze misdaden en niet alleen naar de daadwerkelijke plegers zelf.

"We hebben tot nu toe al honderden aanwijzingen ontvangen in deze richting", aldus de BKA-voorzitter. "Dit is het moeilijkste deel van ons onderzoek. Het gaat om een complex puzzelstukje."

Volgens Münch is het doel van de BKA om "degenen die verantwoordelijk zijn voor de wreedheden te identificeren, hun daden te bewijzen door middel van het onderzoek en hen te berechten". Dat laatste zou onder meer in Duitsland zelf moeten gebeuren op grond van universele rechtspraak. Daardoor is het mogelijk om bepaalde misdaden te berechten, ongeacht waar in de wereld ze zijn gepleegd.

Het BKA wordt in haar onderzoek geholpen door de Duitse inlichtingendiensten (BND). Die namen bijvoorbeeld radiogesprekken op van Russische soldaten waarin ze openlijk vertelden over de wreedheden tegen burgers.

'Oekraïne moet Songfestival gewoon kunnen organiseren'

De Britse premier Boris Johnson vindt dat Oekraïne het Eurovisie Songfestival volgend jaar gewoon moet kunnen organiseren. Vrijdag werd bekend dat de overkoepelende organisator European Broadcasting Union (EBU) het gezien de oorlog in Oekraïne niet veilig vindt om het evenement daar te organiseren. Het Verenigd Koninkrijk wordt nu in overweging genomen als plaatsvervanger.

Oekraïne won de afgelopen editie het Songfestival in Italië. Traditiegetrouw organiseert de winnaar van het evenement de volgende editie. "Ik zou het uiteraard geweldig vinden als het in het VK wordt georganiseerd, maar het is een feit dat zij gewonnen hebben en het daarom verdienen", zei Johnson tegen de pers na een bezoek aan Kyiv. "Ik vind daarom dat zij het moeten doen."

Johnson bracht recent een onverwacht bezoek aan Kyiv.

Scholz zegt dat Poetin verschrikkelijke schuld draagt

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz bracht deze week een bezoek aan Kyiv. Hij verkeerde daar in gezelschap van enkele andere vooraanstaande Europese leiders, onder wie Emmanuel Macron en Mario Draghi. Scholz zei tegen persbureau DPA dat de Russische president Vladimir Poetin met de aanval op Oekraïne een "verschrikkelijke schuld" op zich heeft geladen.

"Het is heel wat anders als je de verwoesting met eigen ogen ziet en zelf ervaart dat er op een bepaalde plek echt mensen zijn omgekomen. Dat in de autowrakken die overal staan families hebben gezeten die wilden vluchten, maar meedogenloos zijn doodgeschoten", aldus Scholz.

De SPD-politicus zag onder meer de ravage die is aangericht in Irpin. In deze voorstad van Kyiv zijn na de aftocht van de Russische troepen de lichamen gevonden van bijna driehonderd burgers, voor een deel geëxecuteerd.