Oekraïne verwacht dat de vredesonderhandelingen pas in augustus hervat worden. Dat zegt de Oekraïense hoofdonderhandelaar Davyd Arakhamia in gesprek met het Amerikaanse radiostation Voice of America. Tot die tijd wil Kyiv zijn positie versterken, aldus Arakhamia. President Volodymyr Zelensky zou recent het zuidelijke front hebben bezocht, zo meldt zijn kantoor.

In een verklaring meldt Kyiv dat Zelensky de zuidelijke stad Mykolaiv heeft bezocht. Het is niet duidelijk wanneer het bezoek plaatsvond. De president zou verwoeste overheidsgebouwen hebben bezocht en sprak met soldaten in de regio. Daarnaast deelde hij militaire onderscheidingen uit en prees hij zijn troepen voor hun moed.

Zelensky verlaat voor zover bekend de hoofdstad Kyiv zelden. Eind mei bracht hij een bezoek aan de tweede stad van het land, Kharkiv, dat aan het oostelijke front ligt.

Mykolaiv ligt zo'n 100 kilometer ten noorden van Kherson, een stad die al in handen is van de Russen. Aan de zuidelijke en oostelijke grenzen van Mykolaiv zou al worden gevochten, schrijft Reuters. De Russen werden daar al eerder verdreven.

Rusland versterkt offensief in het oosten

Rusland zou het offensief in het oosten hebben versterkt, melden Britse inlichtingendiensten en de regionale Oekraïense gouverneur.

Volgens de Britten hebben de Russen in de afgelopen twee dagen hernieuwde pogingen gedaan om de stad Izyum te bereiken. Vanuit daar zouden ze terug willen trekken naar de iets meer oostelijk gelegen stad Severodonetsk, om die locatie volledig in handen te krijgen.

Volgens de Oekraïense gouverneur van die regio heeft het Kremlin ook extra reservisten ingezet om de stad in handen te krijgen. Rusland controleert al vrijwel de hele stad en zou bij volledige controle alle steden in de Luhansk-oblast in handen hebben.