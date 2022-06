De Duitse federale recherche (BKA) doet onderzoek naar enkele honderden mogelijke oorlogsmisdaden door Russen in Oekraïne, meldt voorzitter Holger Münch in de Duitse krant Welt am Sonntag. De recherche is volgens Münch specifiek op zoek naar de militaire en politieke leiders van deze misdaden en niet alleen naar de daadwerkelijke plegers zelf.

"We hebben tot nu toe al honderden aanwijzingen ontvangen in deze richting", aldus de BKA-voorzitter. "Dit is het moeilijkste deel van ons onderzoek. Het gaat om een complex puzzelstukje."

Volgens Münch is het doel van de BKA om "degenen die verantwoordelijk zijn voor de wreedheden te identificeren, hun daden te bewijzen door middel van het onderzoek en hen te berechten". Dat laatste zou onder meer in Duitsland zelf moeten gebeuren op grond van universele jurisdictie. Daardoor is het mogelijk om bepaalde misdaden te berechten, ongeacht waar in de wereld ze zijn gepleegd.

Het BKA wordt in haar onderzoek geholpen door de Duitse inlichtingendiensten (BND). Die namen bijvoorbeeld radiogesprekken op van Russische soldaten waarin ze openhartig vertelden over de wreedheden tegen burgers.

Münch benadrukt dat het onderzoek nog geruime tijd kan duren, omdat veel onderzoeken met betrekking tot de oorlog in Oekraïne zich nog in de beginfase bevinden. Ook wil Duitsland rechercheurs naar Oekraïne sturen, maar daar zijn internationale mandaten voor nodig.