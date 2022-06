Het plan van de Amerikaanse regering om vier grote drones aan Oekraïne te leveren staat volgens ingewijden op losse schroeven. Binnen het Pentagon zouden zorgen zijn dat de geavanceerde apparatuur in Russische handen kunnen vallen.

Het gaat om vier MQ-1C Gray Eagle-drones. De drones kunnen bewapend worden met raketten. Het plan om de drones aan Oekraïne te verkopen zou eerder al zijn goedgekeurd door het Witte huis, meldde persbureau Reuters.

Een subdivisie van het Pentagon, die verantwoordelijk is voor het veiligstellen van hightech technologie, vreest nu echter dat de drones een veiligheidsrisico kunnen vormen als Russische troepen die in handen weten te krijgen. Met name de radar- en bewakingsapparatuur op de drones zou onder geen beding in vijandig bezit mogen komen.

Momenteel wordt binnen de top van het Amerikaanse ministerie van Defensie besproken of de deal nog door kan gaan. Een betrokkene gaf tegen Reuters aan dat het nog niet duidelijk is wanneer er een beslissing over valt. De drones kosten zo'n tien miljoen dollar (ruim 9,5 miljoen euro) per stuk.

Oekraïne deed onlangs een oproep aan zijn bondgenoten om meer zwaar militair materieel te leveren voor de oorlog met Rusland. Kyiv heeft naar eigen zeggen 1000 houwitsers, 300 raketlanceersystemen, 500 tanks, 2000 pantservoertuigen en 1000 drones nodig om de Russen te verslaan.