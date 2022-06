Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: de leiders van Duitsland, Frankrijk, Italië en Roemenië bezochten Kyiv. De landen lieten op een persconferentie weten een Oekraïens kandidaat-lidmaatschap van de EU te steunen. Vrijdag komt de Europese Commissie met een advies hierover.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz, de Franse president Emmanuel Macron, de Italiaanse premier Mario Draghi en de Roemeense president Klaus Iohannis reisden naar het oosten, onder meer om de Oekraïense president Volodymyr Zelensky te ontmoeten.

Macron zei op een persconferentie na afloop van het bezoek het kandidaat-lidmaatschap te willen steunen. Ook zeiden de leiders dat Moldavië snel zal kunnen toetreden tot de EU. Zelensky zei zich gesteund te voelen: "Oekraïners staan in de frontlinie tegen de aanvallers, maar niet alleen."

Vrijdag komt de Europese Commissie met een advies over het kandidaat-lidmaatschap van Oekraïne. Een week later zullen de leiders van EU-landen tijdens een top in Brussel vergaderen over dat advies.

Het Nederlandse kabinet wil vooralsnog zijn positie ten aanzien van het kandidaat-lidmaatschap niet bekendmaken. Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) zei eerst het advies van vrijdag te willen afwachten.

Volodymyr Zelensky en Emmanuel Macron op de persconferentie in Kyiv. Volodymyr Zelensky en Emmanuel Macron op de persconferentie in Kyiv. Foto: AFP

Leiders brachten bezoek aan zwaar getroffen Irpin

Kort nadat de vier leiders in Oekraïne waren gearriveerd, ging het luchtalarm in Kyiv af. De burgemeester van de Oekraïense hoofdstad zei donderdag dat de Russische raketten nog steeds elk moment kunnen inslaan. Hij is "blij en trots" dat de Europese leiders ondanks het risico naar Kyiv zijn gekomen. "Dit bezoek is bovenal symbolisch van belang", aldus de burgemeester.

Het viertal bracht ook een bezoek aan het zwaar getroffen Irpin, een voorstad van Kyiv. Nadat het Russische leger zich eind maart had teruggetrokken uit Irpin, troffen Oekraïense autoriteiten er bijna driehonderd gedode burgers aan.

Macron zei dat in Irpin oorlogsmisdaden zijn gepleegd. Hij prees het Oekraïense leger. omdat daar de opmars van de Russen richting de hoofdstad gestopt is. "Deze plek vertegenwoordigt de heldhaftigheid van het leger en het Oekraïense volk, maar daarnaast zijn er sporen van barbaarsheid", zei hij.

39 Macron: 'We steunen kandidaat-lidmaatschap Oekraïne'

Vier doden bij luchtaanval op Lysychansk

Elders in het land vielen weer burgerdoden. Bij een Russische luchtaanval op de Oost-Oekraïense stad Lysychansk kwamen zeker vier burgers om het leven. Volgens gouverneur Serhiy Gaidai waren zij gevlucht naar een pand dat later werd getroffen door een bom. Ook raakten nog eens zeven mensen gewond.

De vrees bestaat dat er meer doden zijn gevallen. "De reddingsoperatie is nog aan de gang", schreef Gaidai donderdagavond op Telegram. Hij liet ook weten dat door een ander bombardement een sanatorium is ingestort. Over eventuele slachtoffers is nog niets bekend. "Het is waarschijnlijk dat er mensen onder het puin liggen."

Amerikaanse veteranen in Oekraïne vermist

Twee Amerikaanse veteranen die meevochten in Oost-Oekraïne worden vermist. Dat meldde The Washington Post woensdagavond (lokale tijd) op basis van familieleden. Zij gaan ervan uit dat het duo is gevangengenomen door Russische troepen.

Het gaat om de 39-jarige Alexander Drueke en de 27-jarige Andy Tai Huynh, allebei afkomstig uit de staat Alabama. Op 8 juni stuurden beide mannen een bericht naar familieleden via de app Signal, waarin ze lieten weten een paar dagen offline te zullen zijn voor een missie. Sindsdien is er niets meer van ze vernomen, schrijft de krant.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldde donderdag dat de twee nog altijd vermist worden en dat mogelijk een derde Amerikaan vermist wordt.

113 Hoe Oekraïne met nieuwe NAVO-wapens Russische artillerie wil stoppen

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel schreven we dat de vier leiders een EU-lidmaatschap van Oekraïne steunen. Dat is onjuist. Ze steunen een Oekraïens kandidaat-lidmaatschap van de EU.