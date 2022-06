De leiders van Frankrijk, Italië, Duitsland en Roemenië hebben donderdag een gezamenlijk bezoek aan Oekraïne gebracht. Ze hebben de Oekraïense president Volodomyr Zelensky ontmoet en bezochten Irpin, een zwaar getroffen voorstad van Kyiv.

De Franse president Emmanuel Macron, de Italiaanse premier Mario Draghi, de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Roemeense president Klaus Johannis ontmoetten Zelensky in het Mariinskipaleis in Kyiv.

Scholz bedankte de Oekraïense president voor een open gesprek en benadrukte dat Europa aan de kant van Oekraïne blijft staan. Zelensky schreef op Telegram dat hij waardering heeft voor "de solidariteit met ons land en ons volk".

Verwoeste gebouwen en vernielde auto's in Irpin

Eerder op de dag brachten de Europese leiders een bezoek aan Irpin, waar aan het begin van de oorlog zwaar gevochten werd. Nadat de Russen in maart de stad hadden verlaten, troffen Oekraïners daar bijna driehonderd burgerdoden aan.

Het bezoek was bedoeld om de Europese leiders te laten zien hoeveel schade de Russische troepen hebben aangebracht. Rusland ontkent de beschuldigingen.

De Europese leiders liepen langs verwoeste gebouwen en vernielde auto's. Ze droegen geen beschermende kleding, maar werden wel omringd door zwaarbewapende soldaten. Scholz gebruikte woorden als "ondenkbaar wreed" en zinloos geweld" voor wat hij zag tijdens de tour. Macron omschreef Irpin als "een heldhaftige stad, gekenmerkt door het stigma van barbaarsheid".

Bij het zien van de slogan "Make Europe, not war" op een beschadigd gebouw, zei Macron: "Het is erg ontroerend dit te zien. Dit is de juiste boodschap." Nadat de leiders met de burgemeester van Irpin en andere functionarissen hadden gesproken, zei Draghi: "Ze praatten veel over wederopbouw. Woorden van pijn en hoop, maar ook van wat ze willen doen in de toekomst."

Kritiek op Europees handelen

Het is voor het eerst dat de leiders van de belangrijkste landen van de Europese Unie Oekraïne bezoeken sinds de Russen het land binnenvielen. Dat gebeurt een dag voordat de Europese Commissie (EC) met een advies komt over de aanvraag van Oekraïne om lid te worden van de EU. Waarschijnlijk staat de EC positief tegenover een kandidaat-status.

Oekraïne hoopt dat de EU na het bezoek harder zal optreden tegen Rusland en meer wapens naar Oekraïne zal sturen. Opvallend is dat met name Scholz en Macron de laatste tijd kritiek kregen op hun handelen tijdens de oorlog in Oekraïne. Zo werd Scholz "te terughoudend" genoemd met het sturen van wapens.

Ook vindt Oekraïne dat Macron niet hard genoeg is voor de Russen. Daarover zei Macron donderdag dat "Frankrijk en Europa sinds het begin (van de oorlog, red.) aan de kant van Oekraïne en het Oekraïense volk staan".

De Franse president benadrukte eerder dat het belangrijk is met het Kremlin te blijven praten over een eventuele wapenstilstand. Oekraïne is bang dat daarbij de economische belangen van Europa zwaarder wegen dan een Oekraïense overwinning. Zelensky gaf de Europese leiders een lijst met nieuwe sanctievoorstellen voor Rusland mee.

Het Kremlin heeft gezegd dat de leiders hun ontmoeting met Zelensky moeten gebruiken om een "realistisch beeld te krijgen van de huidige situatie", in plaats van het alleen maar over wapens te hebben.