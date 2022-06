De leiders van Duitsland, Frankrijk en Italië hebben in de nacht van woensdag op donderdag de nachttrein genomen naar Kyiv. Zij gaan in de Oekraïense hoofdstad waarschijnlijk praten met president Volodomyr Zelensky.

Het is voor het eerst dat de leiders van de belangrijkste landen van de Europese Unie Oekraïne bezoeken sinds de Russen het land binnenvielen. Dat gebeurt een dag voordat de Europese Commissie (EC) met een advies komt over de aanvraag van Oekraïne om lid te worden van de EU. Waarschijnlijk staat de EC positief tegenover een kandidaat-status.

Het is niet bekend wat er precies op de planning staat bij de ontmoeting. Zelensky gaat waarschijnlijk wel vragen om meer en zwaardere wapens. Woensdag werd zo'n belofte ook al door verschillende landen gedaan tijdens een NAVO-bijeenkomst. Zo hebben de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk raketten, artillerie en munitie toegezegd. Naar verluidt stuurt ook Nederland antischeepsraketten naar Oekraïne.

Kritiek op manier waarop Macron en Scholz met oorlog omgaan

De afgelopen dagen werd al gesproken over een bezoek van de leiders, maar dat wilden Duitsland, Frankrijk en Italië niet bevestigen. Dat gebeurde donderdagochtend alsnog, toen de Italiaanse krant La Repubblica foto's publiceerde van het drietal dat een speciale nachttrein vanuit Polen naar Oekraïne nam.

Opvallend is dat met name Scholz en Macron de laatste tijd kritiek kregen op hun handelen tijdens de oorlog in Oekraïne. Zo werd Scholz "te terughoudend" genoemd met het sturen van wapens en vindt Oekraïne dat Macron niet hard genoeg is voor de Russen. Macron heeft namelijk benadrukt dat er met het Kremlin moet worden gecommuniceerd, om te kunnen onderhandelen over een eventuele wapenstilstand.