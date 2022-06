De NAVO gaat Oekraïne helpen om over te stappen op het gebruik van westerse wapens om zich te verdedigen tegen het binnengevallen Russische leger. Nu gebruikt het land nog voornamelijk verouderde wapens uit de Sovjettijd.

Westerse wapens zijn moderner dan de meeste wapens die het land momenteel gebruikt, aldus NAVO-chef Jens Stoltenberg. Op dit moment leveren vooral de NAVO-landen Polen en Roemenië wapens die afkomstig zijn uit de oude arsenalen. Die voorraden beginnen op te raken.

Oekraïne kreeg vooral deze wapens, omdat die goed aansluiten op het wapentuig uit dezelfde periode dat het land zelf al heeft. De andere NAVO-landen leveren vervangende wapens en munitie om de voorraden van oostelijke bondgenoten aan te vullen.

Met de aankondiging van Stoltenberg spreekt de NAVO de intentie uit om op militair gebied nog nauwer samen te werken met Oekraïne.

De NAVO-landen zullen over twee weken op een conferentie in Madrid opnieuw hun steun uitspreken. Dit moet het voor de Oekraïners mogelijk maken om over te gaan op een modernere standaard-NAVO-uitrusting. "We zijn uitermate gefocust op het opvoeren van de steun", aldus Stoltenberg.

NAVO-landen trainen nu al Oekraïense militairen om westers wapentuig te gebruiken, zoals de pantserhouwitsers die Nederland en Duitsland hebben beloofd.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is welkom op de top in Madrid, zei Stoltenberg. Naar verwachting zal Zelensky de leiders van de NAVO-landen echter toespreken via een videoverbinding.