De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft dinsdagavond gezegd dat de Oekraïense troepen in de strijd tegen het Russische invasieleger in het oosten van het land "pijnlijke verliezen lijden". Dat gebeurt zowel in de stad Severodonetsk als in de regio Kharkiv.

Zelensky herhaalde in zijn gebruikelijke toespraak aan het eind van de dag dat Oekraïne zit te springen om moderne raketafweer. Hij voegde eraan toe dat er voor westerse partners geen enkele rechtvaardiging bestaat de levering van die wapens te vertragen.

Tot dusver is uit het buitenland maar 10 procent van het militaire materieel geleverd dat Oekraïne nodig heeft om zich te kunnen verdedigen, zei plaatsvervangend defensieminister Hanna Maliar op tv. De Russen beschikken over veel meer manschappen en wapentuig. De Oekraïense artillerie verschiet volgens haar dagelijks vijfduizend tot zesduizend granaten, Rusland ongeveer tien keer zoveel.

"Het maakt niet uit hoezeer Oekraïne zich inspant en hoe professioneel ons leger is. Zonder hulp van partners is deze oorlog niet te winnen", aldus Maliar. Ze riep de landen die Oekraïne goedgezind zijn op een duidelijk tijdschema op te stellen voor de te leveren steun.

De NAVO-landen hielden dinsdag in Den Haag overleg over de situatie in Oekraïne. Na afloop verklaarden de landen dat ze de wapenleveringen gaan intensiveren. Ook gaan er meer zware wapens naar het land, zei NAVO-topman Jens Stoltenberg.