Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Rusland vraagt de overgebleven militairen in de strategische stad Severodonetsk om zich over te geven. Ondertussen lijken de Russen kleine vooruitgangen te boeken in hun gevecht om de Oekraïense regio Kharkiv.

Rusland zou de Oekraïense militairen die zich schuilhouden in de chemische fabriek Azot in Sevorodonetsk de mogelijkheid hebben geboden om zich woensdag over te geven, meldt het Russische persbureau Interfax.

Het Russische ministerie van Defensie zegt dat Oekraïne heeft gevraagd om een humanitaire corridor te openen, zodat burgers het belegerde complex kunnen verlaten. Die zou woensdagochtend gebeuren en zal vermoedelijk leiden naar gebied in handen van pro-Russische separatisten.

Het zou voor de burgers van Severodonetsk bijna onmogelijk zijn om nog naar onbezet gebied in Oekraïne te vluchten, omdat de laatste brug naar de stad is verwoest. Vorige week meldde Oekraïne dat circa tweehonderd fabrieksmedewerkers en zeshonderd inwoners in de chemische fabriek Azot schuilen. De separatisten stellen dat daar ook drie- tot vierhonderd Oekraïense strijders zijn.

Severodonetsk is het middelpunt van de gevechten in Oost-Oekraïne. De stad telde voor de oorlog meer dan 100.000 inwoners, maar is door de oorlog vrijwel volledig verwoest.

Volg dit onderwerp Volgen Wil je elke dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Russisch leger boekt volgens VK 'vooruitgang' in Kharkiv

Het Russische leger heeft waarschijnlijk voor het eerst sinds weken "kleine vooruitgangen" geboekt bij gevechten in de Oekraïense regio Kharkiv. Dat meldt het Britse ministerie van Defensie in een dagelijkse update van de situatie aan de frontlinies in Oekraïne.

Volgens de Britten ligt het zwaartepunt van het Russische offensief wel nog steeds bij het oostelijker gelegen Severodonetsk.

De regio Kharkiv grenst aan Luhansk. De gelijknamige stad Kharkiv was voor de oorlog de tweede stad van het land en telde zo'n 1,5 miljoen inwoners. Het is een van de eerste steden die werd aangevallen door het Russische leger, vanwege de oostelijke ligging. In mei wisten Oekraïense militairen het Russische leger terug te dringen.

95 Zo werkt het zware raketlanceersysteem dat Oekraïne ontvangt

Kwart van verbouwd land in Oekraïne verloren

Het aantal bezaaide velden in Oekraïne is sinds Ruslands invasie van het land in februari met een kwart gedaald, zegt de Oekraïense landbouwminister Taras Visotski. De oogst zal vermoedelijk genoeg zijn voor binnenlandse behoeften, vooral aangezien miljoenen bewoners van het land naar het buitenland gevlucht zijn.

De daling komt niet alleen doordat er gevochten wordt in het land, maar ook omdat Rusland de export blokkeert. Daardoor verbouwen boeren minder export-georiënteerde gewassen.

Bepaalde gewassen, zoals sojabonen, zijn ongeveer in oppervlakte gelijk gebleven, maar mais is gedaald van 5,5 miljoen hectare voor de oorlog naar 4,6 miljoen hectare nu. Visotski gaf geen getallen vrij over graan. Oekraïne is een van 's werelds grootste graanexporteurs en veel landen zijn voor hun voedselzekerheid afhankelijk van de productie van het gewas in Oekraïne.

43 Vrachtwagens met graan gestrand bij Oekraïense binnenhavens

Rusland plaatst tientallen Britse journalisten op zwarte lijst

Rusland heeft dinsdag 29 prominente Britse verslaggevers en redacteuren van onder meer de BBC, The Financial Times en The Guardian op een zwarte lijst gezet. Zij zijn niet langer welkom in Rusland, evenals twintig topfiguren uit de defensiekringen, onder wie de chef van de Royal Air Force (RAF).

"De Britse journalisten op de lijst zijn betrokken bij het opzettelijk verspreiden van valse en eenzijdige informatie over Rusland en de gebeurtenissen in Oekraïne en de Donetsbekken", aldus het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. De meeste buitenlandse journalisten hebben Rusland overigens verlaten nadat de autoriteiten in Moskou gevangenisstraffen tot vijftien jaar hadden ingevoerd voor het verspreiden van vermeend nepnieuws over het Russische leger.