Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: De Russen hebben het Oekraïens leger uit het centrum van Severodonetsk verdreven. Ondertussen lijkt de strijd in de stad zich te verplaatsen naar de Azot-fabriek. Verder zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty dat Rusland zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden tijdens het bombarderen met clusterbommen in de Oekraïense stad Kharkiv.

De Russen verdrongen Oekraïense soldaten door het stadscentrum te beschieten met artillerie, zegt de staf van het Oekraïense leger. Die laat ook weten dat ondanks de tegenslag nog steeds hard wordt gevochten door het Oekraïense leger.

Ondertussen lijkt de strijd in Severodonetsk zich te verplaatsen naar de Azot-fabriek. Zondag waren boven de fabriek grote rookwolken te zien die ontstonden door Russische beschietingen. Een deel van de fabriek vatte dit weekend al vlam nadat de beschietingen een olielek hadden veroorzaakt.

Verder heeft het Russische leger ook de derde en laatste brug naar Severodonetsk verwoest. Het is volgens de gouverneur van de oostelijke regio Luhansk, waar Severodonetsk ligt, niet meer mogelijk om burgers te evacueren of goederen naar de stad te brengen.

De gouverneur zegt dat er toch nog een toegangsweg is, maar zegt niet waar die is. Een deel van de stad is volgens hem ook nog in Oekraïense handen. Rusland heeft wel het grootste deel onder controle. Severodonetsk is al weken het middelpunt van de oorlog.

Dorpen in Noord-Oekraïne geëvacueerd

Diverse dorpen in de Noord-Oekraïense regio Chernihiv zijn geëvacueerd nadat de naburige stad Priloeki werd getroffen door Russische raketten, meldt de gouverneur van Chernihiv op berichtendienst Telegram. De evacuaties waren ingegeven door het brandgevaar dat ontstond na de aanvallen.

De gouverneur gaf geen details over de doelwitten van de raketaanvallen of het aantal slachtoffers. Rusland heeft de raketaanvallen niet bevestigd. Priloeki ligt op ongeveer 150 kilometer ten oosten van hoofdstad Kyiv en heeft een militair vliegveld.

Het Russische leger trok zich in april terug uit Chernihiv, twee maanden na het begin van de invasie. Sindsdien is het gebied grotendeels gevrijwaard gebleven van aanvallen door het Russische leger, dat zich nadien vooral richt op Oost-Oekraïne. Wel vond volgens Kyiv op 17 mei een aanval plaats op een militaire basis in het gebied, waarbij 87 mensen omkwamen.

Een inslag in Kharkiv toont het gebruik van clusterbommen aan. Een inslag in Kharkiv toont het gebruik van clusterbommen aan. Foto: Reuters

Amnesty: Rusland gebruikte clusterbommen in Kharkiv

Amnesty zegt dat Rusland zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden tijdens het bombarderen van de Oekraïense stad Kharkiv. Door het gebruik van clusterbommen en landmijnen zijn honderden burgers gedood, aldus de mensenrechtenorganisatie.

Volgens Oekraïne zijn sinds het begin van de oorlog 606 mensen omgekomen in de stad, 600.000 mensen zijn geëvacueerd. Kharkiv was voor de oorlog de tweede stad van het land. Het was een van de eerste steden die werd aangevallen door het Russische leger, vanwege de oostelijke ligging. In mei wisten Oekraïense militairen het Russische leger terug te dringen.

Amnesty heeft veertien dagen onderzoek gedaan naar de oorlogsmisdaden van Rusland. "De herhaalde bombardementen van woonwijken in Kharkiv hebben honderden willekeurige slachtoffers gemaakt."

Onderzoek naar 12.000 burgerdoden

De Oekraïense politie is bezig met strafrechtelijke onderzoeken naar de dood van meer dan 12.000 burgers die in de oorlog zijn omgekomen, zei politiechef Igor Klimenko tegen Oekraïens persbureau Interfax.

Het gaat volgens hem ook om doden die in kleine of grote massagraven zijn gevonden. In driekwart van de gevallen gaat het om de stoffelijke resten van mannen, bij 2 procent om kinderen en de rest vrouwen. In de regio van de hoofdstad Kyiv gaat het alleen al om 1.500 burgers die dood zijn gevonden.

Volgens de politiechef zijn er burgers door Russische sluipschutters vermoord. Veel mensen zijn bezweken als gevolg van verwondingen die ze door landmijnen opliepen. Een groot probleem is de identificatie van de lichamen die vaak in verregaande staat van ontbinding zijn.