Oekraïne verliest steeds meer controle over de strategische stad Severodonetsk. De Russen hebben het Oekraïens leger uit het centrum verdreven, meldt de generale staf van de Oekraïense strijdkrachten maandag. Severodonetsk is al weken het middelpunt van de oorlog.

De Russen verdrongen Oekraïense soldaten door het stadscentrum te beschieten met artillerie, zegt de staf van het Oekraïense leger. Die laat ook weten dat ondanks de tegenslag nog steeds hard wordt gevochten door het Oekraïense leger, dat de controle heeft over ongeveer een derde van de stad.

Het nieuws kwam uren nadat president Volodymyr Zelensky zei dat in de strategisch gelegen stad om "letterlijk elke meter" wordt gevochten. Het grootste deel van de stad ligt volledig in puin door aanhoudende gevechten en bombardementen.

Het Russische leger heeft de belegering van Severodonetsk tot één van de prioriteiten gemaakt, omdat de stad samen met Lysychansk de enige plek in de regio Luhansk is die nog niet volledig in Russische handen is gevallen. Volgens Zelensky is de strijd om Severodonetsk bepalend voor de toekomst van het Donetsbekken, die bestaat uit de provincies Luhansk en Donetsk.

Ondertussen lijkt de strijd in Severodonetsk zich te verplaatsen naar de Azot-fabriek. Zondag waren boven de fabriek grote rookwolken te zien die ontstonden door Russische beschietingen. Een deel van de fabriek vatte dit weekend al vlam nadat de beschietingen een olielek hadden veroorzaakt.

Het complex dient ook als belangrijke schuilplek voor burgers. Volgens Oekraïne verblijven zo'n tweehonderd fabrieksmedewerkers en zeshonderd inwoners in de schuilkelders van de fabriek. Volgens de separatisten verblijven er ook drie- tot vierhonderd Oekraïense strijders in het gebouw.