In de Oekraïense plaats Severodonetsk vindt een van de bloedigste gevechten plaats sinds Rusland Oekraïne vier maanden geleden binnenviel. In een chemische fabriek waar honderden mensen schuilen, woedde na Russische beschietingen een felle brand. En te midden van het wapengeweld sprak de Oekraïense president Volodymyr Zelensky opnieuw met Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen over toetreding tot de Europese Unie.

De Azot-fabriek in Severodonetsk vatte vlam na Russische beschietingen die tot een olielek leidden. De gouverneur van de regio, Serhiy Gaidai, zei dat op tv nadat er volgens hem tonnen olie zijn gelekt.

Het is onduidelijk of de brand in de fabriek kon worden geblust. Het gebouw is ook een schuilplek voor burgers. Volgens Gaidai wordt er nog altijd permanent gevochten in deze stad in de regio Luhansk. Die is voor grofweg 95 procent in handen van de Russen.

De fabriek is nog steeds in Oekraïense handen en wordt niet omsingeld, zoals de pro-Russische separatisten beweren, stelde de gouverneur eerder op de dag. Volgens Oekraïne schuilen circa tweehonderd fabrieksmedewerkers en zeshonderd inwoners in het complex. De separatisten stellen dat er ook drie- tot vierhonderd Oekraïense strijders zijn.

Laag waterpeil van rivier maakt oversteek gemakkelijker

Severodonetsk ligt aan de oostkant van de Siverskyi Donets-rivier, waar het waterpeil volgens de gouverneur met 3 meter is gedaald. De ondiepe rivier maakt de Oekraïense verdediging kwetsbaarder. Volgens Gaidai hebben de Russen al meerdere pogingen gedaan om de rivier over te steken om zo nieuwe gebieden in te nemen.

De Oekraïense legerleiding liet weten dat de Russen op twee plaatsen bij Severodonetsk positie hebben ingenomen. In de stad zelf zijn heftige gevechten gaande. De Russen blijven de stad beschieten, zowel vanaf land als vanuit de lucht. Volgens het Britse ministerie van Defensie vallen aan beiden kanten veel slachtoffers.

Tienduizend Oekraïense soldaten gesneuveld

Sinds de start van de oorlog op 24 februari zijn ongeveer tienduizend Oekraïense soldaten omgekomen. Dat zei presidentsadviseur Oleksiy Arestovych tijdens een YouTube-interview. De Oekraïense minister van Defensie, Oleksii Reznikov, zei eerder deze week dat momenteel iedere dag ongeveer honderd Oekraïense militairen sneuvelen.

Ook zijn er 287 kinderen gedood door geweld, meldt de Oekraïense openbaar aanklager. Ten minste 492 kinderen raakten gewond. Volgens de aanklager zijn de meeste kinderen gedood door het Russische leger. Laatst zijn er nog 24 kinderen omgekomen bij een Russisch bombardement op de stad Marioepol.

Zelensky spreekt Von der Leyen over toetreding EU

Von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, was vandaag opnieuw in Oekraïne. Haar tweede bezoek aan het land sinds de invasie ging vooral om de Oekraïense wens om lid te worden van de Europese Unie.

Ze sprak met Zelensky over samenwerking op het gebied van wederopbouw en hervormingen. Von der Leyen zei ervan overtuigd te zijn dat het land zal overwinnen. De bevolking heeft volgens haar "ongelooflijk veel kracht, motivatie en uithoudingsvermogen" laten zien.

Over toetreding tot de EU zei ze: "Jullie hebben veel gedaan aan de versterking van de rechtsstaat, maar er moeten nog steeds hervormingen worden doorgevoerd om bijvoorbeeld corruptie te bestrijden."