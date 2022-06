Rusland heeft de Geneefse Conventies en daarmee het internationaal humanitair recht geschonden door drie krijgsgevangenen de doodstraf op te leggen. Dat zegt de Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss vrijdag. Twee van de veroordeelden zijn Britten.

De Britse krijgsgevangenen Aiden Aslin en Shaun Pinner, die vastzitten in Mariupol, zijn samen met een Marokkaan ter dood veroordeeld door een pro-Russisch hof in de Oost-Oekraïense regio Donetsk. Ze waren onderdeel van de verdediging van de Azovstal-staalfabriek in Mariupol toen ze gevangen werden genomen.

"De uitspraak tegen hen is een ongehoorde schending van de Geneefse Conventies", aldus Truss. Ze besprak de situatie vrijdag met haar Oekraïense ambtgenoot Dmytro Kuleba.

Truss lichtte haar uitspraak niet verder toe. Volgens de Geneefse Conventies hebben krijgsgevangenen recht op een goede behandeling en een eerlijk proces met een onafhankelijke rechterlijke macht.

Een woordvoerder van de Britse premier Boris Johnson zei vrijdag dat de Britten alleen met Oekraïne praten over de vrijlating van de krijgsgevangenen.

Rusland noemt reactie Verenigd Koninkrijk 'hysterisch'

Een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de reactie van de Britten op de doodstraffen "hysterisch".

"Het Verenigd Koninkrijk reageert wel vaker hysterisch op dit soort zaken", zo valt te lezen in een verklaring op de site van het ministerie. "Deze mannen zijn huurmoordenaars die de verkeerde kant hebben gekozen."

Volgens de Russen moeten de Britten bezwaar aantekenen bij de leiders van de zelfbenoemde volksrepubliek in Donetsk. Rusland is het enige land ter wereld dat de volksrepublieken Donetsk en Luhansk als onafhankelijk erkent.