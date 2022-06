Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Rusland heeft twee Britse krijgsgevangenen en een Marokkaanse man uit Mariupol ter dood veroordeeld. Verder hebben Russische troepen volgens het Britse ministerie van Defensie de militaire druk rond de Oekraïense stad Izyum opgevoerd.

Als de Russen de stad Izyum volledig weten in te nemen, ligt de weg naar het nabijgelegen Kramatorsk open. Op die manier kan de oostelijke stad Severodonetsk, waar hevig gevochten wordt, omsingeld worden.

De Britten melden in hun dagelijkse inlichtingenupdate dat de Russische troepen hun inspanningen de afgelopen twee dagen hebben verhoogd.

Rond Izyum, dat ongeveer 115 kilometer ten zuidoosten van Kharkiv ligt, wordt al langer gevochten. Sinds april boekten de Russen er nauwelijks vooruitgang meer. Nu worden er dus nieuwe pogingen gedaan om de stad alsnog helemaal in te nemen.

Vechten voor 'elk huis' in Severodonetsk

De strijd om de Oekraïense stad Severodonetsk is ontaard in hevige straatgevechten tussen Oekraïense en Russische troepen. "We vechten voor elk huis en elke straat", aldus de Oekraïense legercommandant Petro Kuzyk tegen Reuters.

Soms lukt het volgens Kuzyk om de Russen enkele huizen of blokken terug te dringen. Maar om het tij echt te kunnen keren, zijn volgens hem zwaardere wapenleveringen vereist.

Om Severodonetsk wordt al dagenlang hevig gevochten. De Russen hebben de Oost-Oekraïense industriestad grotendeels in handen. Oekraïense troepen zijn teruggedreven tot de buitenwijken van de stad.

Een Oekraïense militair rent door een gebouw in Severodonetsk.

Oekraïne zou 100 tot 200 militairen per dag verliezen

Het Oekraïense leger verliest op dit moment "100 tot 200 militairen per dag". Dat heeft een adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gezegd tegen BBC News. Niet eerder sinds het begin van de oorlog schatte Oekraïne de verliezen van manschappen zo hoog in.

Adviseur Mykhailo Podolyak wijt het grote dodental aan de scheve verhoudingen tussen de strijdende partijen: Rusland heeft veel meer manschappen en wapens ter beschikking dan Oekraïne.

Volgens Podolyak heeft Oekraïne nog liefst driehonderd raketsystemen nodig om de Russische vuurkracht te evenaren.

Britse krijgsgevangenen ter dood veroordeeld door Rusland

De Britse krijgsgevangenen Aiden Aslin en Shaun Pinner, die vastzitten in Mariupol, zijn samen met een Marokkaanse man ter dood veroordeeld door de Russische strijdkrachten. Dat meldt onder meer BBC News op basis van het Russische persbureau RIA Novosti.

De 28-jarige Aslin en de 48-jarige Pinner doken iets minder dan twee maanden geleden op in een videobericht op de Russische televisie. Daarin vroegen ze de Britse premier Boris Johnson om een krijgsgevangenenruil.

Het duo is nu samen met de 21-jarige Marokkaan Saadun Brahim veroordeeld tot de doodstraf. Ze waren onderdeel van de verdediging van de Azovstal-staalfabriek in Mariupol toen ze gevangen werden genomen, schrijft The Guardian.

Rijke Russen vechten sancties aan bij EU-hof

Steeds meer Russische oligarchen en bedrijven die vanwege hun banden met het Kremlin op de Europese sanctielijst zijn gezet, stappen naar het Hof van Justitie van de EU om de strafmaatregelen aan te vechten. Het gaat volgens ingewijden inmiddels al om meer dan dertig rechtszaken, onder anderen aangespannen door miljardairs als Roman Abramovich, Mikhail Fridman en Igor Kesaev.

Zij klopten de afgelopen weken en dagen aan bij het Gerecht, een onderdeel van het hof in Luxemburg. Over geen van de zaken zijn veel details bekend en sommige zijn geanonimiseerd.

De rechtszaak van de sigarettenhandelaar en wapenproducent Kesaev zal opvallend genoeg in het Nederlands worden gevoerd, vermoedelijk omdat hij een Nederlandse advocaat heeft. Wanneer die zaak wordt behandeld, is nog niet bekend. Volgens Het Financieele Dagblad zou Kesaev 1 miljard euro in Nederland hebben gestald.

Kabinet maakt per ongeluk levering van drones bekend

Tot slot heeft het kabinet per ongeluk bekendgemaakt dat Nederland drones geleverd heeft aan Oekraïne. De melding kwam "per abuis" in de voorjaarsnota terecht, schrijft minister Kajsa Ollongren (Defensie) donderdag aan de Tweede Kamer.

Het gaat niet om gewapende drones, maar om onbemande vliegtuigjes waarmee verkenningen kunnen worden uitgevoerd. Defensie maakt normaal gesproken slechts bij uitzondering bekend welke goederen worden geleverd.

In totaal heeft Nederland inmiddels voor 130,4 miljoen euro aan militaire goederen aan Oekraïne geleverd.