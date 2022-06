De Britse krijgsgevangenen Aiden Aslin en Shaun Pinner, die vastzitten in Mariupol, zijn samen met een Marokkaanse man ter dood veroordeeld door de Russische strijdkrachten. Dat meldt onder meer BBC News op basis van het Russische persbureau RIA Novosti.

De 28-jarige Aslin en de 48-jarige Pinner doken iets minder dan twee maanden geleden op in een videobericht op de Russische televisie. Daarin vroegen ze de Britse premier Boris Johnson om een krijgsgevangenenruil.

Het duo is nu samen met de Marokkaan Saaudun Brahim veroordeeld tot de doodstraf. Ze waren onderdeel van de verdediging van de Azovstal-staalfabriek in Mariupol toen ze gevangen werden genomen, schrijft The Guardian.

De uitspraak werd gedaan in een rechtbank van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk. Die rechtbank wordt geleid door Russische strijdkrachten en wordt internationaal niet erkend. In die regio worden ook de andere Azovstal-militairen veroordeeld.

De Britten worden er officieel van verdacht als huurlingen te hebben gevochten tegen het Russische leger. Volgens de familie van de verdachten waren ze onderdeel van het Oekraïense leger.

Gevangenen willen in beroep gaan

Volgens het Russische persbureau Tass zegt de advocaat van de drie verdachten dat ze in hoger beroep willen gaan tegen de veroordeling.

Het Verenigd Koninkrijk is zeer bezorgd over de terdoodveroordeling, laat een woordvoerder van premier Johnson weten aan persbureau Reuters. "We hebben al vaker gezegd dat oorlogsgevangenen niet mogen worden uitgebuit voor politieke doeleinden", aldus de woordvoerder.

De Britten hebben duidelijk gemaakt dat de twee oorlogsgevangenen zijn. Daarom zouden ze recht hebben op immuniteit en dus niet vervolgd mogen worden voor hun deelname aan de strijd in Oekraïne. De woordvoerder zegt dat het VK er alles aan gaat doen om de Britse krijgsgevangenen vrij te krijgen.

Ook de Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss heeft de terdoodveroordeling sterk veroordeeld, meldt Reuters.

Britten sinds 2018 in Oekraïne

Aslin komt oorspronkelijk uit Newark in het midden van Engeland. Hij verhuisde in 2018 naar de Oekraïense stad Mykolaiv, waar hij zich later dat jaar aansloot bij het Oekraïense leger. Hij vocht eerder ook voor gewapende eenheden in Syrië tegen IS.

Pinner komt uit de Engelse regio Bedfordshire. Hij vocht eerder voor het Britse leger en verhuisde vier jaar geleden naar Oekraïne. Daar gebruikte hij zijn militaire kennis om het Oekraïense leger te trainen.