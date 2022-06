De Russische troepen hebben volgens het Britse ministerie van Defensie de afgelopen twee dagen de militaire druk rond de Oekraïense stad Izyum opgevoerd. Als de Russen de stad volledig weten in te nemen, ligt de weg naar het nabijgelegen Kramatorsk open. Op die manier kan de oostelijke stad Severondonetsk, waar hevig gevochten wordt, omsingeld worden.

De Britten melden in hun dagelijkse inlichtingenupdate dat de Russische troepen hun inspanningen in de afgelopen 48 uur hebben verhoogd om ten zuiden van Izyum te geraken.

Rond Izyum, dat ongeveer 115 kilometer ten zuidoosten van Kharkiv ligt, wordt al langer gevochten. Sinds april boekten de Russen er nauwelijks vooruitgang meer, door tegenstand van de Oekraïense strijdkrachten. Nu worden er dus nieuwe pogingen gedaan om de stad alsnog helemaal in te nemen.

Volgens de Britse inlichtingendiensten is Izyum belangrijk voor de Russen, omdat op die manier het zuidelijker gelegen Kramatorsk bereikt kan worden zonder Severodonetsk eerst in te nemen. Op die manier worden de vluchtroutes vanuit het oostelijker gelegen Severodonetsk afgesneden.

Om Severondonetsk wordt al dagenlang hevig gevochten. Het is de laatste grote stad in de regio Luhansk die nog in handen van Oekraïense strijdkrachten is. Daarom is het op dit moment het voornaamste doel van de Russische invasie.

Burgemeester Oleksandr Stryuk zei donderdag dat het al zo goed als onmogelijk is om de tienduizend burgers die nog in Severondonetsk zijn te evacueren.