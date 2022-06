Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Oekraïense troepen zijn teruggedrongen naar de randen van de strategische Oekraïense stad Severodonetsk. Verder is Oekraïne niet van plan de haven van Odesa te ontdoen van mijnen om de graanexport weer mogelijk te maken.

Russische troepen hebben Oekraïense troepen teruggedreven naar de buitenwijken van Severodonetsk, meldt gouverneur Serhi Haidai van de regio Luhansk. Hij benadrukte dat de Russen het grootste deel van de strategische Oekraïense stad onder controle hebben.

Ook beschieten de Russen volgens hem de naastgelegen plaats Lysychansk voortdurend. Ze richten daarbij grote schade aan, aldus Haidai.

Eerder op woensdag zei de gouverneur dat de Oekraïense troepen zich mogelijk terugtrekken naar posities in Severodonetsk die beter verdedigbaar zijn. Of dat ook is gebeurd, is onduidelijk.

Het Britse ministerie van Defensie meldde vanochtend dat het Oekraïense leger standhield in Severodonetsk. Volgens de Britse inlichtingen leek het er niet op dat een van de strijdende partijen in de afgelopen 24 uur veel terreinwinst had geboekt.

Oekraïne wil haven Odesa niet ontmijnen voor graanexport

Oekraïne is niet van plan de wateren rond de haven van Odesa te ontdoen van mijnen om de export van graan weer mogelijk te maken. De Oekraïners vrezen dat Rusland daarvan gebruikmaakt om de belangrijke havenstad aan te vallen.

Turkije en Rusland kwamen woensdag in Ankara bijeen om de instelling van een veiligheidscorridor te bespreken voor het verschepen van Oekraïens graan dat door een Russische blokkade vastzit in de havens. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov zei dat Rusland klaar is om de veilige doorgang van Oekraïens graan te vergemakkelijken.

Brattsjoek zei vóór de Russische aankondiging dat alle export vanuit Odesa moet worden begeleid "door NAVO-landen". Turkije, dat lid is van de NAVO, heeft aangeboden om konvooien vanuit Oekraïense havens te begeleiden.

Oekraïne was voor de oorlog een van de belangrijkste exporteurs van tarwe ter wereld en leverde de helft van de wereldhandel in zonnebloempitten en -olie.

Ruim duizend Oekraïense krijgsgevangenen naar Rusland gestuurd

Meer dan duizend Oekraïense soldaten die zich vorige maand overgaven in de Zuid-Oekraïense havenstad Marioepol zijn "voor onderzoek" overgebracht naar Rusland, meldt het Russische persbureau TASS op basis van bronnen binnen het ministerie van Justitie.

Oekraïne eist de overdracht van de ongeveer tweeduizend verdedigers van de Azovstal-fabriek in een gevangenenruil. Russische parlementsleden eisen echter dat sommige soldaten berecht worden. Het gaat hen vooral om soldaten van het Azov-regiment, dat volgens Rusland en pro-Russische separatisten in de Donbas-regio nazistisch is.

Oekraïne en Rusland hebben wel opnieuw lichamen van militairen uitgewisseld, bericht Kyiv. De landen droegen elk vijftig lichamen over. Van de Oekraïense gesneuvelden verscholen er zich 37 lange tijd in de Azovstal-fabriek.

VN gebruiken Uber om hulpgoederen te leveren in Oekraïne

Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP) werkt samen met taxiapp Uber om hulpgoederen te leveren aan stedelijke gebieden in Oekraïne. Door de oorlog zijn die soms moeilijk bereikbaar voor grote vrachtwagens.

Het WFP gebruikt een speciale versie van het technologieplatform dat Uber gebruikt om auto's en bestelwagens in te zetten binnen een straal van 100 kilometer van WFP-magazijnen naar distributiepunten. Met dit systeem kunnen alle betrokkenen zien waar de voertuigen zijn en wanneer de hulpgoederen op hun bestemming arriveren.

Hulpgoederen worden op deze manier al gedistribueerd in steden als Kyiv, Dnipro, Lviv, Vinnitsja en Tsjernivtsi, meldt de VN-organisatie. Volgens de noodcoördinator in Oekraïne verbetert de gratis door Uber aangeboden technologie de samenwerking tussen het WFP en lokale bedrijven, waardoor de distributie efficiënter wordt.

Het WFP heeft zijn activiteiten in en rond Oekraïne de afgelopen drie maanden opgeschaald. De organisatie wil tegen eind juni voedsel en geld verstrekken aan meer dan 3 miljoen mensen per maand in het land.