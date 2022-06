De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is ervan overtuigd dat Oekraïne ergens in de komende weken kandidaat-lid van de Europese Unie zal worden, zei hij in zijn dagelijkse videoboodschap. Oekraïne hoopt dat het kandidaat-lidmaatschap later deze maand op de Europese top toegekend wordt.

Vlak na de Russische invasie van het land diende Oekraïne een verzoek in bij de EU.

"Dit is niet alleen een besluit over Oekraïne, maar over het hele Europese project", zei Zelensky. Hij zei ook dat "wat de Europese Commissie besluit, zal bepalen of de EU een toekomst heeft of niet".

Verschillende landen steunen het Oekraïense verzoek. Nederland en Duitsland hebben zo hun twijfels. Zelensky heeft zijn minister voor Communicatie daarom naar Berlijn gestuurd om te lobbyen voor toetreding.