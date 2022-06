Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: gevechten om Severodonetsk worden heviger, maar de veel kleinere Oekraïense troepenmacht houdt stand tegen de grotere Russische aanvalsmacht. In de Zwarte Zee zou de Russische vloot zijn teruggedrongen. En er kwam positief nieuws vanuit de havenstad Mariupol, waar Rusland lichamen uit de Azovstal-staalfabriek teruggaf.

Allereerst de situatie rond Severodonetsk, waar momenteel de meest zware gevechten plaatsvinden. Beide partijen hebben veel te winnen én te verliezen. Voor Rusland zou de verovering van de stad betekenen dat de volledige oblast Luhansk in handen is - een militair doel van het land - en Oekraïne verstevigt met het behoud van de stad juist de verdediging van het land.

"Zonder Severodonetsk wordt de verdediging een stuk moeilijker", beaamde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky maandag. Hij vreest dat als Rusland een ferme grip krijgt op het oosten van het land, de Russische troepen dan kunnen doorstoten.

Op dit moment heeft Rusland de helft van Severodonetsk in handen. Dat was eerst 70 procent, maar Oekraïense strijdkrachten wisten een succesvolle tegenaanval te plaatsen. Burgemeester Oleksander Stryuk ziet dat de verdediging momenteel standhoudt. "We hebben voldoende slagkracht om de Russische aanvallen af te houden." Zelensky is ook positief over de verdediging, maar ziet wel dat de stad zware schade heeft geleden. De president spreekt van een "dode stad".

Bij gevechten in het oosten van Oekraïne is opnieuw een Russische generaal gedood. Russische staatsmedia bevestigden het overlijden van Roman Kutuzkov. Kyiv beweert al twaalf Russische generaals te hebben gedood, het Westen signaleerde de dood van zeker zeven hooggeplaatste Russische officieren.

Rusland geeft lichamen terug van gevallen Azovstal-soldaten

In het zuiden van het land is Rusland begonnen met het teruggeven van lichamen uit de Azovstal-staalfabriek in Mariupol. Dat was wekenlang het laatste Oekraïense militaire bolwerk in de zuidelijke havenstad. Ruim tweeduizend militairen verdedigden het industrieterrein, totdat zij zich na 82 dagen overgaven.

De militairen waren toen al vrijwel even lang omsingeld. Door de constante gevechten en bombardementen raakten veel soldaten (zwaar)gewond en nu blijken er ook veel militairen te zijn overleden. Die lichamen worden nu door Rusland overhandigd aan Kyiv. Het is niet duidelijk hoeveel lichamen zijn overgedragen, en hoeveel lichamen er nog in de fabriek liggen.

Oekraïne zegt Russische vloot terug te dringen

Ten zuiden van Mariupol, in de Zwarte Zee, beweert het Oekraïense leger stappen te hebben gezet. De Russische vloot zou zijn teruggedrongen tot 100 kilometer van de kustlijn. Ook zouden de Russen niet meer het volledig noordwestelijke gedeelte van de zee controleren. De informatie is nog niet onafhankelijk bevestigd.

Volgens het Oekraïense ministerie hebben de Russen hun raketsystemen in de regio Kherson en op de Krim ingeschakeld om de kust te verdedigen tegen Oekraïense aanvallen. Ook zouden ze versterkingen hebben gestuurd naar het strategisch gelegen Slangeneiland.

De Russische vloot blokkeert al weken Oekraïense schepen in de Zwarte Zee, ook voor het vervoer van burgers en voor de handel. Omdat Oekraïne een belangrijke exporteur van graan is, dreigt er wereldwijd een voedselcrisis. De blokkades zijn ondanks het oprukken van de Oekraïners niet opgeheven. Ook kunnen de Russische schepen nog steeds raketten richting land afvuren.

Eind mei zegde Denemarken toe om krachtige antischeepsraketten te leveren om de kust beter te verdedigen. Eerder verloren de Russen al schepen, zoals het vlaggenschip van de Zwarte Zee-vloot, de Moskva.