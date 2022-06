Oekraïense strijdkrachten hebben opnieuw een Russische generaal gedood. Het gaat om Roman Kutuzkov, bevestigen Russische staatsmedia. De generaal zou zijn omgekomen bij hevige gevechten in het Donetsbekken, waar Rusland probeert de stad Severodonetsk in te nemen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft maandag die stad en de nabijgelegen plaats Lysychansk tot 'dode steden' bestempeld.

Kyiv beweert al twaalf Russische generaals te hebben gedood. Westerse inlichtingendiensten hebben de dood van zeker zeven hooggeplaatste Russische militairen bevestigd, schrijft BBC News.

Begin mei maakte The New York Times bekend dat Oekraïne veel Russische generaals kon opsporen en doden dankzij Amerikaanse inlichtingendiensten. Informatie over hun verblijfsplekken en troepenbewegingen zouden veelvuldig zijn gedeeld.

Het Kremlin heeft zich niet uitgelaten over de dood van Kutuzkov. De Russische president Vladimir Poetin maakte maandag alleen bekend dat nabestaanden van overleden soldaten van de Nationale Garde kunnen rekenen op 5 miljoen Russische roebels ter compensatie. Dat is omgerekend zo'n 76.000 euro per familie.

Hevige gevechten in Severodonetsk houden aan

De kans bestaat dat de komende weken nog meer hooggeplaatste militairen sneuvelen. De gevechten om Severodonetsk nemen iedere dag in hevigheid toe, melden internationale media.

Volgens burgemeester Oleksandr Stryuk heeft het Oekraïense leger voldoende slagkracht om de Russische aanvallen af te houden. Geen van beide partijen trekken zich terug, zegt Stryuk maandag.

De burgemeester ziet dat Rusland "geen militairen of materieel spaart" bij de belegering van de stad. Desondanks wisten Oekraïense strijdkrachten dit weekend een deel van de stad te heroveren, nadat de Russen bijna 70 procent hadden ingenomen. Severodonetsk zou nu in tweeën zijn verdeeld.

Voor Zelensky is het belangrijk om de stad te behouden. Als Rusland Severodonetsk inneemt, controleert het Kremlin de hele oblast Luhansk. De president vermoedt dat de verdediging van zijn land "een stuk moeilijker wordt" als de Russen weten door te breken. "We zijn in de minderheid, maar houden stand", besluit Zelensky.