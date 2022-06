Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Rusland zal alles in het werk stellen om de zware artillerie die het Westen aan Oekraïne heeft geleverd te vernietigen. Dat zei de Russische president Vladimir Poetin zondag in een interview op de staatstelevisie. Ook is de Oekraïense hoofdstad Kyiv voor het eerst sinds april beschoten met raketten.

Eerst de toespraak van Poetin. "We zullen de doelen aanvallen die we nog niet hebben geraakt als dergelijke installaties worden geleverd", zei hij zondag over de wapenleveranties van het Westen.

Afgelopen week heeft de Amerikaanse president Joe Biden besloten dat de VS het Oekraïense leger gaan voorzien van "geavanceerdere raketsystemen en munitie".

Hij noemde onder andere "Javelin-antitankraketten, Stinger-luchtafweerraketten, krachtige artillerie- en precisieraketsystemen, radars, onbemande luchtvaartuigen, helikopters en munitie".

Poetin zei in het interview dat Rusland "gepaste maatregelen zal treffen" als de wapens daadwerkelijk worden geleverd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei vorig weekend te hopen deze week van westerse bondgenoten "goed nieuws" te krijgen over nieuwe wapenleveranties.

Kyiv zondag getroffen door Russische kruisraketten

Dan Kyiv. Rusland heeft de hoofdstad zondag getroffen met kruisraketten die vanuit de Kaspische Zee werden afgevuurd, melden het Oekraïense leger en de spoorwegchef van het land.

Daarbij is een reparatiewerkplaats voor treinwagons geraakt. Na de ontploffingen was donkere rook boven de stad te zien. Eerder gingen de sirenes af in een groot deel van Oekraïne, ook in de regio Kyiv.

De rook boven Kyiv was duidelijk te zien. Foto: ANP/EPA

De raketten waren de eerste die de hoofdstad troffen sinds eind april. Toen kwam een producer van Radio Liberty om bij een Russische aanval op het gebouw waarin ze woonde. Ook meldt het Oekraïense leger dat zijn luchtverdediging een binnenkomende raket heeft neergeschoten. De Oekraïense luchtmacht meldt dat de raketten gelanceerd zijn "vanaf Tu-95-vliegtuigen vanuit de Kaspische Zee".

Het Russische ministerie van Defensie bevestigde dat het leger raketten op Kyiv heeft afgevuurd. De raketten waren gericht op een reparatiewerkplaats voor treinwagons in de hoofdstad en zouden de daar opgeslagen T-72-tanks en gepantserde voertuigen hebben vernietigd. Het zou materieel betreffen die Oekraïne van Oost-Europese landen heeft gekregen.

Volgens het hoofd van de Oekraïense spoorwegen was er geen militair materieel aanwezig op de bewuste locatie.