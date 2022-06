Russische troepen hebben zaterdag de oudste nog bestaande houten kerk in Oekraïne gebombardeerd. Het gebouw is in vlammen opgegaan, meldt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

Het gaat om de Allerheiligenkerk, die gebouwd werd in de vroege zeventiende eeuw. De kerk werd sindsdien meerdere keren verwoest en herbouwd. De laatste keer was in 2009.

De kerk is onderdeel van het Svyatohirsk Lavra-klooster in de oostelijk regio Donetsk. Het ligt vlak bij het front in Oost-Oekraïne waar hevig gevochten wordt.

Op videobeelden is te zien dat de houten kerk in brand staat. Volgens Zelensky bestookten de Russen de kerk met raketten en trokken ze zich daarna terug. Het Russische ministerie van Defensie ontkent dat. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen.

De Oekraïens-Orthodoxe kerk van het Moskouse patriarchaat bleef lang trouw aan de moederbeweging in Rusland. Naar aanleiding van de Russische invasie van Oekraïne kondigde de kerk echter aan zich af te splitsen van Moskou.

Zelensky roept de Verenigde Naties naar aanleiding van de vermeende aanval op de kerk nogmaals op om Rusland te straffen en verder te isoleren. Zo wil hij dat Rusland uit UNESCO, de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur, wordt gezet.